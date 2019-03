Le premier contact entre Autochtones et colons raconté dans un jeu vidéo futuriste

Un jeune Mohawk et son équipe de collaborateurs développent actuellement un jeu vidéo futuriste qui explore le thème du premier contact entre Autochtones et colons.

La première fois que Maize Longboat a vu un personnage de jeu vidéo inspiré des Autochtones, c’était celui de Tauren dans World of Warcraft, qui était librement inspiré de la culture des Premières Nations.

Depuis, Maize Longboat est fasciné par la façon dont la culture autochtone et les jeux vidéo se croisent et s’entrecoupent.

Dans le cadre de son mémoire de maîtrise en études des médias à l’Université Concordia, à Montréal, Maize Longboat a voulu créer son propre jeu vidéo et exploiter certaines nuances qu’il a découvertes.

Mais il y avait un problème : il n’en avait jamais créé auparavant.

Avec l’aide du développeur Mehrdad Dehdashti, de l’artiste micmac Ray Caplin et de la conceptrice sonore Beatrix Moersch, il travaille sur un jeu inspiré par les Autochtones, un jeu à l'histoire tissée de subtiles références.

Suivre les pas des descendants

Une image du jeu Terra Nova qui doit sortir au cours de l'année 2019. Photo : Courtoisie / Maize Longboat

L’œuvre s’intitule Terra Nova et s'articule autour d'une trame narrative futuriste, qui met en scène une idée que Maize Longboat estime être commune à l’histoire des Autochtones : le premier contact avec les colons.

« Je voulais raconter une histoire concernant le premier contact, mais je ne désirais pas le faire d'une manière historiquement structurée. Je voulais créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui permettait d’offrir de nombreux résultats différents de ce contact initial », explique l’idéateur.

Le joueur pourra suivre les destinées de deux personnages – Terra et Nova – après l'arrivée d'un vaisseau spatial sur la Terre.

Des milliers d’années plus tôt, de nombreux êtres humains ont quitté la Terre, fuyant des catastrophes climatiques. Cependant, certains ont résisté et sont restés. Terra est un des descendants de ceux qui ont continué à vivre ici, et Nova est un descendant de ceux qui sont partis s’établir ailleurs.

L’œuvre aborde l’idée de ce fameux premier contact, mais de nombreuses années plus tard, dans un futur éloigné.

« [Nous sommes témoins de] l’espoir représenté par la rencontre de deux cultures – Autochtones et colons – dans le futur », dit l’inventeur.

Loin des stéréotypes

Maize Longboat (gauche) est le créateur du jeu vidéo Terra Nova. Ray Caplin est responsable du contenu visuel. Photo : Courtoisie / Kamakanioka'āina Paikai

Ray Caplin, qui a réalisé toutes les illustrations du jeu, souligne que le personnage de Terra ne porte aucun vêtement qui ressemble à ce que nous connaissons ou supposons des habits traditionnels autochtones. Les créateurs se sont éloignés des stéréotypes.

« Il y a eu beaucoup de fausses représentations, et donc nous essayons de contribuer à les corriger », déclare Ray Caplin, précisant que tout au long du jeu, il y a plutôt des clins d’oeil subtils aux pratiques et à la culture autochtone.

Si l’équipe de création a imaginé ce à quoi pourrait ressembler le futur, elle avait aussi carte blanche pour décider des endroits où situer et des manières de représenter le symbolisme autochtone dans l’oeuvre.

Maize Longboat dit qu’il est important de montrer un avenir où les Premières Nations ont survécu et prospéré, même si le monde a radicalement changé.

« Souvent, les peuples autochtones ne se font pas dire qu’ils ont un futur. Leurs projets – comme celui sur lequel moi et Ray sommes en train de travailler – sont importants afin de montrer non seulement aux jeunes Autochtones, mais aussi à nos communautés, ce qui est possible et ce à quoi nous aspirons tous », affirme-t-il.

Le jeu Terra Nova devrait sortir au courant de l'année 2019.

D’après un reportage de Kyle Muzyka de CBC Radio