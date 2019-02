Les pensionnats autochtones « pas une réalité québécoise », selon Denis Vaugeois

Les pensionnats autochtones, outil de génocide culturel des premiers peuples selon la Commission de vérité et de réconciliation, « ne sont pas une réalité québécoise », a affirmé mercredi l'ancien ministre et éditeur Denis Vaugeois sur les ondes de Radio-Canada. Des historiens et des Autochtones dénoncent des propos « révisionnistes », voire « dangereux ».

L’ancien ministre des Affaires culturelles dans le gouvernement de René Lévesque était de passage mercredi à l’émission Plus on est de fous, plus on lit! animée par Marie-Louise Arsenault pour parler de sa carrière, mais aussi d’histoire du Québec.

Dans l’entrevue, Denis Vaugeois affirme d’emblée que l’histoire des Autochtones au Canada « reste à être réécrite ». « Ce qu’on répète, c’est que les Européens "sont coupables de", mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé en Nouvelle-France », affirme l’ancien politicien, évoquant les alliances entre les premiers colons français et les Premières Nations.

Questionné sur les pensionnats autochtones, M. Vaugeois répond que ces institutions « ne sont pas une réalité québécoise ».

Au Québec, il existait six de ces pensionnats qui visaient à assimiler et à évangéliser les enfants autochtones. Le dernier, le pensionnat de Pointe-Bleue, a fermé en 1991.

« Quand on regarde les cas dramatiques des enfants perdus ou malmenés sur 3400 par exemple, 3350 [l’ont été] dans le reste du Canada, et 35 au Québec », a affirmé l’ancien ministre péquiste au micro de Radio-Canada. « D’ailleurs, il y a plus d’enfants abusés dans les collèges classiques que les pensionnats autochtones », ajoute-t-il.

L’historien et consultant Médérik Sioui s'étonne de ces affirmations. « J’ai bien de la difficulté à concevoir que ces chiffres pourraient refléter la réalité. Personnellement, je dois en connaître 10 fois plus [qui ont vécu cette réalité] », affirme le spécialiste des Premières Nations, lui-même d’origine wendate.

L’anthropologue et directrice du programme en études autochtones de l’Université de Montréal Marie-Pierre Bousquet rappelle par ailleurs qu'environ 13 000 enfants autochtones ont été pensionnaires au Québec. Et c’est sans compter tous les enfants qui ont été envoyés dans les autres provinces, quand il n’y avait plus de place au Québec.

« On ne peut pas dire n’importe quoi. Les dates d’ouvertures des pensionnats au Québec sont bien connues », affirme la professeure, qui déplorent les propos « révisionnistes » de l’ex-politicien. Elle souligne en outre qu’en plus des six pensionnats reconnus, il existait dans la province quatre foyers fédéraux pour les Inuits et deux foyers non confessionnels à Fort Georges et à Mistassini.

Roméo Saganash « pas vraiment » pensionnaire

Dans son entrevue, Denis Vaugeois affirme par ailleurs que l’expérience des pensionnats n’a pas été mal vécue par tous les pensionnaires, citant à titre d’exemple celle du célèbre dramaturge cri Tomson Highway.

Questionné sur le député fédéral Romeo Saganash, qui a affirmé avoir beaucoup souffert de son séjour en pensionnat, M. Vaugeois affirme que ce dernier n’a « pas vraiment été » dans une telle institution.

Contacté par Radio-Canada, le député néo-démocrate, qui a passé une dizaine d’années au pensionnat de La Tuque, s’insurge contre « des propos d’une violence inouïe ». « Il est vrai que celui que j’ai fréquenté à La Tuque fut démoli il y a quelques années, mais ça ne veut pas dire qu’il n’a jamais existé! », se désole le député de la circonscription d'Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou, qui est cri.

Une idéalisation

Les spécialistes dénoncent par ailleurs une certaine « idéalisation » dans le discours de M. Vaugeois de la période de la Nouvelle-France, où les Français ont un beau rôle par rapport aux Britanniques.

« Pour remettre les pendules à l’heure, le métissage que [l’explorateur français] Samuel de Champlain prônait c’était des hommes français avec des femmes des Premières Nations, c’était comme une colonisation par le lit », affirme Médérik Sioui.

Ailleurs dans son entrevue, Denis Vaugeois explique qu’à l’arrivée des colons, « les Amérindiens étaient très peu nombreux et très désorganisés ».

Autres propos que réfute Marie-Pierre Bousquet. « Il y a des dizaines d’écrits pour expliquer les systèmes de leadership en Amérique du Nord. Mais comme ce n’était pas des systèmes hiérarchiques, avec de la coercition, ça n’a pas été pris au sérieux », affirme l’anthropologue.

Dans l’entrevue, Denis Vaugeois reconnaît avoir une opinion peu orthodoxe.

Il y a des choses qu’on ne peut pas dire actuellement, le courant est tellement fort, qu’on attend que la tempête passe. Denis Vaugeois

Denis Vaugeois a cofondé en 1987 les éditions du Septentrion, qui publient essentiellement des essais en histoire. Il a été fait Officier de l'Ordre national du Québec en 2014.