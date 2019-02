Un documentaire présente les Micmacs comme les inventeurs du hockey

Cheryl Maloney, d'origine micmaque, est professeure de sciences politiques. Elle étudie depuis 2014 une théorie selon laquelle sa nation est à l’origine du hockey. Avec sa sœur April, elle est même en train de réaliser un documentaire sur le sujet intitulé The Game of Hockey: A Mi'kmaq Story qui regroupe le fruit de ses recherches.

Mme Maloney ne pratique pourtant pas du tout ce sport, mais un article sur l’histoire du bâton de hockey rédigé par l’un de ses étudiants lui a mis la puce à l’oreille. Plusieurs années auparavant, son fils, encore petit, avait déjà un livre qui évoquait lui aussi l’histoire des bâtons de hockey reliée à celle des Micmacs.

Aujourd’hui, ses recherches lui permettent d’affirmer que les Micmacs sont à l’origine de ce sport.

« Beaucoup de documents parlent des Micmacs et des Autochtones, mais ne donnent pas trop de détails. Ils évoquent juste un sport pratiqué par les Amérindiens, mais rien de plus », détaille-t-elle.

Mme Maloney a alors décidé d’étudier la langue micmaque pour trouver des preuves qui suggèrent que certains mots micmacs décrivent les règles et les actions d’une partie de hockey.

« Il y a au moins 30 mots qui décrivent un jeu sur la glace que les Micmacs pratiquaient », détaille-t-elle.

Plusieurs preuves

« C’est très juste de dire que les Micmacs ont grandement contribué à la naissance du hockey. Nous avons beaucoup de preuves dans ce sens, comme des artéfacts et des histoires transmises à l’oral, notamment concernant le bâton », explique Jenny Ellison, conservatrice sport et loisirs au Musée canadien de l’histoire, qui rappelle que les peuples autochtones ne disposent pas d’archives écrites.

Elle ajoute toutefois qu’il est difficile d’attribuer la création du sport à un seul groupe.

Il y a eu des influences venues d’ailleurs aussi, des mélanges qui se sont faits. Le sport, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Jenny Ellison, conservatrice sport et loisirs au Musée canadien de l’histoire

« La section de Montréal présente une évolution dans le jeu qui tire ses origines d’un mélange culturel qui s’est fait en Nouvelle-Écosse. Dans ce mélange, deux traditions sont clairement évidentes : celle des Micmacs et celle des Irlandais », précise David Carter, un historien du hockey qui travaille au Musée de la Nouvelle-Écosse.

D’après lui, il existe effectivement des preuves crédibles qu'un jeu micmac similaire au hockey aurait pu influencer le développement du jeu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Toutefois, cela ne veut pas dire que le hockey a été inventé par les seuls Micmacs.

Est-ce que le sport auquel jouaient les Micmacs est celui auquel nous jouons aujourd’hui? Je ne pense pas. Est-ce qu’il est plutôt aux origines de notre hockey actuel? Je préfère le dire comme ça. David Carter, historien du hockey

Certaines théories promeuvent des origines plus européennes au hockey. Les Pays-Bas et l’Angleterre sont parmi les pays les plus souvent évoqués, d’après M. Carter.

« Peut-être qu’ils jouaient à un sport qui ressemblait, mais pour moi il n’y a pas la même continuité. Il y a en revanche une continuité chez les Micmacs et en Nouvelle-Écosse », rétorque Mme Maloney.

Question d'identité

Pour elle, il est important que la nation micmaque affirme son rôle dans la création de ce sport, surtout pendant cette période de réconciliation.

Savoir que le hockey vient de la nation micmaque devrait être une « fierté pour notre peuple et pour nos enfants. Notre histoire autochtone n’est pas écrite, et nous devons nous la réapproprier », dit-elle.

La colonisation nous a tout pris. Nos terres, notre langue, c’est important de se réapproprier notre passé. Cheryl Maloney

Cheryl et April Maloney projettent actuellement une version de leur documentaire dans les communautés des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse.

Le film, qui devrait faire une trentaine de minutes, sera terminé d’ici la fin du mois de mars.

