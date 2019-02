Marc Miller plaide pour les langues autochtones lors d'un deuxième discours en mohawk

Alors que le gouvernement a déposé mardi le projet de loi visant la protection et la revitalisation des langues autochtones au pays, le député Marc Miller a souligné cette avancée, jeudi, en prononçant un discours d'une quinzaine de minutes entièrement en kanien'kéha, la langue de la nation mohawk.

« Le projet de loi va rétablir les torts qui ont été imposés aux peuples autochtones. Les langues autochtones et les cultures seront ainsi mieux protégées », a commencé le député de Ville-Marie — Le Sud-Ouest — Île-des-Sœurs.

Son intervention a été traduite simultanément par une interprète.

Il est revenu sur quelques faits historiques, expliquant que « si nous n’avions pas formé des amitiés et des alliances avec les peuples autochtones, le Canada que nous connaissons n’existerait pas ».

Il a également rappelé le rôle important des « guerriers autochtones et métis » qui ont « aidé les forces canadiennes et britanniques à repousser les Américains et à protéger ce territoire » pendant la guerre de 1812.

Pour le député, « tout allait bien » lorsqu’une relation d’égal à égal existait entre le gouvernement et les peuples autochtones. « Mais maintenant, en temps de paix, nous semblons avoir cessé de respecter [leurs] préoccupations », a-t-il ajouté.

Et d’insister sur les politiques du passé menées par le gouvernement et l’Église qui ont « détruit la langue et la culture autochtone ».

Même si le gouvernement a présenté ses excuses, M. Miller estime qu’« on n’a pas fait grand-chose pour compenser les traumatismes dont ont souffert les peuples autochtones ».

Défenseur des 70 langues autochtones qui sont parlées dans le pays, Marc Miller en a appelé aux francophones notamment, qui, pour lui, sont bien placés pour comprendre les enjeux que représentent la sauvegarde d’une langue.

Et [pour] vous qui vous êtes battus pour préserver la langue française, une langue qui semble être en compétition avec l’anglais, ce que je vous dis doit être évident. Marc Miller, député libéral

Son intervention, qu’il qualifie de « symbolique », a été saluée par plusieurs de ses confrères.

Cela fait deux ans que M. Miller apprend la langue de la nation mohawk, car il dit avoir toujours voulu la parler.

« J’ai découvert quelque chose qui est plus compliqué que de simplement énoncer des mots. Je commence à peine à comprendre à quel point la langue est extraordinaire, riche et exceptionnelle. Elle est beaucoup plus compliquée que mes autres langues », a-t-il témoigné.

Le mohawk est parlé par moins de 2500 locuteurs, principalement installés au Québec et en Ontario, selon le dernier recensement de Statistique Canada. Photo : Radio-Canada / Jean-François Villeneuve

Marc Miller avait déjà fait un premier discours en kanien'kéha, le 1er juin 2017, lors du Mois national de l’histoire autochtone.

C’était la première fois que le mohawk était parlé à la Chambre des communes depuis la Confédération de 1867.

Le 28 janvier dernier, le député de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette, a prononcé un discours en langue crie, à l’occasion de la reprise des travaux parlementaires.

D’après le Secrétariat aux affaires autochtones, la nation mohawk compte pourtant 16 500 membres, mais la plupart s’expriment en anglais.