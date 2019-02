Canada Goose met en valeur le design inuit

Les couturières viennent de neuf communautés du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Canada Goose a demandé à chacune d'entre elles de créer un motif unique dans le cadre d'une nouvelle collection appelée « Project Atigi » - un mot en inuktitut qui signifie parka.

« Je suis très honorée de participer à cette initiative, en particulier parce que c'est une collection qui sera vendue et exposée dans différentes parties du monde », a affirmé Kristy King, une couturière d'Arviat, au Nunavut.

Les 14 parkas et amautiit - des parkas conçus pour porter un bébé près du corps - ont été révélés lors d'un lancement à New York jeudi dernier.

Les parkas sont uniques et fabriqués à partir de plume de bernaches du Canada. Les droits sur le design de chaque parka et de chaque amauti appartiennent à la couturière. Canada Goose ne peut les reproduire.

« C'est quelque chose [les droits] qui m'a vraiment aidé dans ma décision », indique Mme King.

Les profits aux communautés

Les parkas originaux coûteront entre 5000 $ et 7500 $.

L'argent de ces ventes ira à l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), un organisme national qui défend les droits et les intérêts d'environ 60 000 Inuits au Canada. Un porte-parole d'ITK a déclaré que l'argent irait aux communautés inuites, mais que l'organisme n'a pas encore décidé de quelle manière.

Chaque couturière a reçu une commission. Kristy King explique que le parka qu'elle a créé intègre à la fois des motifs modernes et traditionnels.

« Nous sommes profondément inspirés par les gens, les communautés et les paysages. Et nous avons la responsabilité constante de faire plus pour les aider à prospérer », a déclaré Gavin Thompson, directeur chez Canada Goose.

Les couturières seront peut-être appelées à créer d'autres parkas, ajoute-t-il, mais rien n’est prévu à cet effet pour le moment.

« J'espère qu'il y en aura d'autres à venir », dit-il.