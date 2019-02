Tests génétiques : la sénatrice Elizabeth Warren s'excuse

Selon le New York Times, Mme Warren a appelé jeudi Bill John Baker, chef principal de la nation Cherokee, pour s'excuser « d'avoir semé la confusion sur la souveraineté tribale et la citoyenneté tribale et [pour] les torts qu'elle a causés ».

La publication en octobre dernier des tests génétiques de la sénatrice avait provoqué la colère de chefs autochtones. Selon eux, la culture et la parenté déterminent l'appartenance tribale, et non pas le sang.

Selon les tests rendus publics, la politicienne a des racines autochtones remontant de 6 à 10 générations. Le rapport suggère qu’elle serait Autochtone à 1/64, voire à 1/1024 si cela remonte à 10 générations.

La candidate à la présidentielle est une des cibles préférées du président Donald Trump, qui se moque régulièrement d’elle lors de ses rassemblements partisans et qui la surnomme « Pocahontas ».

L'été dernier, il avait promis de verser 1 million de dollars à son association caritative préférée si elle se soumettait à un test prouvant qu’elle était autochtone. Le président n'a à ce jour pas versé l'argent promis.