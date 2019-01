Des chefs autochtones veulent récupérer des fonds alloués à un organisme de charité

L'Assemblée des Premières Nations veut que des fonds fédéraux destinés aux étudiants postsecondaires soient versés directement aux conseils de bande et non à l'organisme de charité Indspire.

La requête est clairement formulée dans un compte rendu des résolutions adoptées par l’Assemblée des Premières Nations (APN) lors d'une réunion qui s’est tenue du 4 au 6 décembre dernier, à Ottawa.

Les chefs indiquent que les 25 millions de dollars sur cinq ans alloués par le fédéral à l’organisme de charité Indspire pour des bourses d’études postsecondaires l’ont été « sans le consentement des Premières Nations ».

Indspire ne représente pas les Premières Nations et n’a pas le consentement de celles-ci pour recevoir un financement fédéral pour l'éducation des Premières Nations. Compte rendu des résolutions adoptées par l’Assemblée des Premières Nations

L’APN réaffirme que la compétence en matière d’éducation des Premières Nations reste du ressort de chaque communauté. Elle demande donc au gouvernement de « cesser » et de « renoncer à tout investissement dans Indspire lié à l’éducation des Premières Nations » et ce, dès cette année.

Dans une entrevue au journal en ligne Windspeaker.com, Tyrone McNeil, du Comité First Nations Education Steering, en Colombie-Britannique, explique que « ça a toujours été troublant, car nous avons toujours maintenu que l'enseignement postsecondaire faisait partie de notre apprentissage continu et qu'il était un droit inhérent ».

Tyrone McNeil, du Comité First Nations Education Steering, en Colombie-Britannique, estime que l'organisme manque de transparence. Photo : FNES

La directrice générale d’Indspire, Roberta Jamieson, ne comprend pas ces accusations et souhaite remettre les pendules à l’heure. « Je ne prends l’argent de personne, c’est de l’argent en plus », dit-elle en entrevue téléphonique avec Radio-Canada.

« Depuis 2004, nous avons réussi à amasser et redistribuer près de 100 millions de dollars et tout ça, c’est de l’argent nouveau. C’est quelque chose d’important à comprendre », a-t-elle ajouté en précisant que l’organisme cherche du financement tant auprès des entreprises, des gouvernements provinciaux que des particuliers.

En effet, la directrice générale explique que cet argent obtenu du fédéral sert surtout comme incitatif pour pouvoir amener d’autres donateurs à participer à l’effort.

« L'une des conditions fixées par le gouvernement fédéral était qu'Indspire collecte au moins 15 millions de dollars auprès des donateurs », ajoute-t-elle.

Roberta Jamieson, la directrice générale d’Indspire ne comprend pas ces accusations et souhaite remettre les pendules à l’heure. Photo : Indspire

Elle précise également qu'« environ 90 % des étudiants qu’on a soutenus sont diplômés, donc le taux de réussite est très haut et c’est pour ça qu’on est capable de recueillir des fonds auprès de plusieurs personnes ».

Manque de transparence

Tyrone McNeil estime cependant qu’Indspire manque de transparence quant au choix des élèves que soutient l'organisme.

« Nos rapports sont publics. J’ai écrit à tous les chefs du pays, je leur ai dit combien d’étudiants on a soutenus, combien d’argent on leur a donné et le genre d’étude dans lequel ils se sont engagés. J’en ai parlé lors d’assemblées », se défend Mme Jamieson.

Elle précise que les 14,2 millions de dollars de bourses versées ont été versées à près de 5000 étudiants autochtones pour l’exercice 2017-2018.

Son organisme « comble des lacunes », estime-t-elle.

« Je me suis toujours battue pour que les fonds alloués tant à Indspire qu’aux communautés des Premières Nations, inuites et métisses, permettent à nos étudiants d’atteindre leur plein potentiel », dit Mme Jamieson.

L'attachée de presse au cabinet du ministre des Services aux Autochtones, Rachel Rappaport, assure que le ministre est « au courant des préoccupations soulevées par l'Assemblée des Premières Nations ».

Elle explique qu'il y a actuellement un rapport d'expertise en cours avec l'APN pour examiner le financement des études postsecondaires au sein des Premières Nations.

Contactés par Radio-Canada, Tyrone McNeil n’a répondu à nos sollicitations.