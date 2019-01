Changement de nom des Redmen: McGill a besoin de plus de temps

L'Université McGill a besoin de plus de temps pour « réfléchir » au sort qui sera réservé au nom de ses équipes sportives masculines, les Redmen, a fait savoir mercredi la principale et vice-chancelière Suzanne Fortier.

L'université montréalaise avait dit qu'elle trancherait sur le nom controversé « à la fin janvier ». Elle fera finalement part de sa décision d'abandonner ou non l'appellation d'ici la fin du trimestre universitaire, soit d'ici avril.

« Tous les membres de notre communauté attendent avec impatience une décision au sujet du nom Redmen », écrit dans un communiqué Mme Fortier.

« J’estime que je dois néanmoins prendre le temps de lire tous les commentaires et les points de vue exprimés, d’en comprendre le sens profond et d’y accorder le même niveau d’attention et de respect que celui dont leurs auteurs ont fait preuve », ajoute-t-elle.

Le nom des Redmen est jugé offensant par de nombreux étudiants autochtones. Dans la foulée d'une manifestation qui a attiré des centaines de personnes l'automne dernier, les étudiants de McGill ont voté en novembre en grand nombre en faveur du changement de nom des équipes sportives.

La principale et vice-chancelière affirme qu'elle basera sa décision notamment sur les recommandations d'un groupe de travail sur les pratiques de commémoration et de changement de nom de l’université, dont le rapport a été déposé début décembre.

Elle sollicitera aussi les opinions des étudiants, des professeurs, ainsi que celles des « principales parties prenantes, dont des personnes autochtones au sein de notre communauté, des étudiants-athlètes et des diplômés ».