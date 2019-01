Une bonne cuvée 2019 d'artistes autochtones nommés aux Juno

La chanteuse pop-folk, Elisapie marque son retour avec la nomination de son album The Ballad of the Runaway Girl.

L’Innuite originaire Salluit, dans le nord du Québec, avait déjà remporté le prix pour leur meilleur enregistrement autochtone pour son album Taima, en 2005. Celle qui habite maintenant à Montréal confie avoir appris beaucoup au fil de sa carrière.

« Mon album précédent était beaucoup plus pop. Cet album est plus un ‘’retour aux sources ‘’. Il est beaucoup plus centré sur les émotions que la performance. C’est mon quatrième album, alors il y a beaucoup plus d’expérience et beaucoup plus d’humilité », raconte celle qui est reconnaissante d’être nommée parmi tant d’« excellents artistes ».

L'artiste Jeremy Dutcher a remporté un prix Polaris 2018 pour son album Wolastoqiyik Lintuwakonawa. Photo : Radio-Canada / Vanessa Heins

Jeremy Dutcher figure aussi parmi les finalistes dans la catégorie album autochtone de l’année. Le Wolastoqey de la Première Nation Tobique au Nouveau-Brunswick ajoute cette nomination aux cinq déjà reçues pour le East Coast Music Award de 2019. Il est aussi le gagnant d’un prix Polaris 2018.

Le duo hip-hop Snotty Nose Rez Kids est connu pour ses chansons engagées. Photo : Radio-Canada / Vanessa Heins

Le duo hip-hop Snotty Nose Rez Kids de la Première Nation Haisla, en Colombie-Britannique, fait des vagues dans la scène musicale autochtone depuis leur premier album portant leur nom. Leur deuxième album, The Average Savage, nommé aux prix Juno, avait aussi été sélectionné pour le prix Polaris 2018.

Cette année, c’est la troisième fois que le groupe de tambours et de chants de pow-wow, Northern Cree, figure parmi les finalistes aux prix Juno. Le groupe de Maskwacis, en Alberta, affiche aussi six nominations aux Grammy.

En 2007, ils ont gagné l’album classique de l’année – grand ensemble, pour l’album Going Home Star- Truth and Reconciliation, une collaboration avec Steve Wood, Tanya Tagaq et l’orchestre symphonique de Winnipeg.

Il s'agit de la première nomination aux prix Junos pour Leonard Summer. Photo : Radio-Canada

Pour Leonard Summer, il s’agit d’une toute première nomination. Celui qui vient de la Première Nation Little Saskatchewan, au Manitoba, se dit reconnaissant d’être nommé.

« J’apprécie définitivement le fait d’être en présence d’autres excellents artistes autochtones. Cette catégorie est aussi importante que les autres catégories grand public parce que nous avons des finalistes et des gagnants aux prix Polaris et des finalistes aux Grammy dans notre catégorie et je suis très honoré d’être considéré », affirme-t-il.

Le chanteur a aussi pris le temps d’encourager ceux qui n’ont pas obtenu réussi à se tailler une place parmi les finalistes.

« À tous les artistes qui n’ont pas eu de nomination et qui ont postulé : je connais le sentiment. Continuez à créer, à vivre et à aimer votre art » a-t-il écrit dans un gazouillis.

La remise des prix Juno aura lieu le 17 mars et sera animée par la chanteuse Sarah McLachlan.