Projet Montréal recrute Marie-Josée Parent

Mme Parent siégeait comme indépendante depuis cet été. Elle s'est jointe en août au comité exécutif de l'administration Plante. D'origine micmaque, elle est la première élue autochtone de l'histoire de la Ville de Montréal.

La mairesse Valérie Plante a présenté sa nouvelle recrue lundi soir, en marge du conseil municipal. « C'est une femme compétente, passionnée, et nos valeurs sont très semblables », a affirmé la mairesse de Montréal.

« Moi j'ai besoin de conseillers, de maires, qui portent des dossiers qui les interpellent et qui nous permettent d'avancer le plus rapidement possible. Et dans le cas de la réconciliation, c'est un objectif de notre administration », a-t-elle ajouté.

Mme Parent a vanté le côté « rassembleur » de la mairesse, de même que sa « vision claire, assumée » pour l'avenir de Montréal.

« Mes valeurs rejoignent directement celles de Projet Montréal », a affirmé la conseillère de Ville.

Avec des informations de Benoît Chapdelaine