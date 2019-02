Faire des affaires pour la réconciliation

Le premier contrat obtenu a d’abord été d’une durée de trois ans. Un contrat qui a permis de prendre la mesure du défi: assurer la cueillette des ordures sur un territoire qui couvre une cinquantaine de kilomètres.

Selon le directeur d’Innu Construction, M. Michel Vachon responsable de l’équipe de la cueillette des ordures, il était difficile au début de rentabiliser les opérations.

« Nous n’avions pas assez de camions d’ordures et nos camions étaient désuets et nous recevions beaucoup de plaintes des gens de la ville. »

Ces problèmes ont été en partie réglés lorsque le conseil de bande a remporté le deuxième appel d’offres.

« Ce contrat nous a permis d’échelonner les achats de nos camions sur cinq et sept ans. Nous avons donc pu acquérir neuf camions avec un nouveau fournisseur et ainsi d’avoir des camions solides et des moteurs durables. Les plaintes ont diminué », soutient Michel Vachon.

Aujourd’hui les nouveaux camions peuvent rouler facilement pendant quatre ans sans problème majeur, alors qu’auparavant les troubles commençaient dès la deuxième année.

L’état mécanique est important parce que les camions roulent en moyenne 260 jours par année. En été, la cueillette devient hebdomadaire, alors que l’hiver les ordures sont ramassées toutes les deux semaines.

De plus, les Innus se sont dotés d’un garage pour assurer l’entretien de leur flotte de camions.

« Nous avons deux mécaniciens compétents et neuf conducteurs en plus trois personnes à la gestion. Notre personnel compte en tout 15 personnes. Tout notre personnel est syndiqué et en 16 ans d’activités nous n’avons eu aucun arrêt de travail », nous dit M. Vachon.

Et il ajoute du même souffle : « nous ne faisons pas des gros profits, mais ce contrat nous permet de faire travailler nos gens tout en leur permettant de bien gagner leurs vies ».

Le maire de Sept-Îles , M. Rejean Porlier réélu depuis 2013, parle souvent l’importance des relations avec les nations autochtones. On le voit souvent avec le chef, M. Mike Mckenzie, sur les différentes tribunes.

Ces rencontres portent sur le développement économique de notre région, le tourisme, la venue des navires de croisières, etc.

Le chemin qui mène à une véritable réconciliation est un processus long. Or, identifier nos intérêts communs et faire des affaires ensemble constituent sans doute deux piliers fondamentaux pour y parvenir.

L'économie autochtone avec Luc André. Photo : Radio-Canada