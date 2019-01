La paralysie du gouvernement américain fragilise les réserves autochtones

Depuis le 22 décembre, le « shutdown » touche environ 800 000 fonctionnaires fédéraux, qui doivent attendre qu’une entente budgétaire soit conclue au Congrès pour pouvoir retourner au travail ou recevoir leur salaire.

Une paralysie de l'État peut avoir des conséquences importantes sur la vie des communautés parce que de nombreux gouvernements tribaux à travers les États-Unis dépendent de financements fédéraux essentiels pour payer des agents de police ou gérer des écoles et des hôpitaux.

L'absence de services de l'État a également des répercussions sur les activités des tribunaux autochtones et sur l’entretien des routes.

Dans un article publié le 1er janvier dans les pages du New York Times, on apprenait que le Bureau des affaires indiennes du département de l’Intérieur américain – l’équivalent chez nous du ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada – fournit des services de base à environ 1,9 million de citoyens autochtones.

Toujours selon le quotidien américain, en prévision de la paralysie des services, le Bureau des affaires indiennes était sur le point de mettre au chômage forcé plus de 2000 employés sur les 4000 fonctionnaires que compte l'entité gouvernementale.

Plusieurs leaders autochtones ont tiré la sonnette d’alarme en rappelant les mauvais souvenirs laissés par l'impasse budgétaire de 2013 sous la présidence de Barack Obama.

À l’époque, certaines communautés, déjà fragilisées par la pauvreté, avaient subi pendant 16 jours la fermeture de nombreux services essentiels comme les garderies ou encore l’interruption des aides financières d'urgence destinées aux personnes âgées et aux familles à faible revenu.

Briser des promesses

Russell Bagaye est le président de la Nation Navajo, dont la réserve dans l'ouest des États-Unis est la plus grande du pays. En entrevue vidéo avec l’agence Bloomberg, il explique que l’arrêt imposé de l’administration fédérale met déjà en danger les membres de sa communauté, notamment les personnes âgées et les enfants, qui ne peuvent plus recevoir des services médicaux de base.

Pour M. Bagaye, Washington a l’obligation de fournir des services à son peuple dans des domaines essentiels tels que l'éducation, les soins de santé et le développement économique, et ce, quelles que soient les circonstances.

« C’est injuste pour nous, car nous ne sommes pas concernés par les batailles que mènent les partis politiques au pouvoir. En agissant ainsi, le gouvernement fédéral rompt ses promesses et bafoue aussi le traité que nous avons signé en 1868 », a-t-il déclaré.

Un drapeau américain avec le symbole d’un cavalier autochtone flotte sur la réserve Navajo en Arizona. Photo : Reuters / Mike Blake

Dans une lettre ouverte disponible sur le site d’information autochtone Indian Country Today, Olivia Gray, de la Nation Osage dans l’Oklahoma et directrice d’un organisme de prévention de la violence familiale, affirme que le « shutdown » pourrait faire augmenter les agressions envers les femmes issues des Premières Nations.

La plupart des programmes de lutte contre la violence conjugale sont financés par le gouvernement fédéral. Chaque jour de paralysie en plus, et c’est plus de risque pour les femmes maltraitées de ne recevoir aucun soutien. Olivia Gray, membre de la Nation Osage dans l’Oklahoma

Après 24 jours de fermeture de l’administration fédérale, certaines communautés autochtones des États-Unis ne cachent plus leur désarroi. La Nation Shoshone-Bannock dans l’Idaho tentait de rassurer sa communauté sur les réseaux sociaux en affirmant le 26 décembre pouvoir pallier la paralysie gouvernementale jusqu’au 7 janvier. Or, après cette date, elle sera néanmoins contrainte de « réévaluer les mesures à prendre ».

Rappelons que le « shutdown » en cours est désormais le plus long de l’histoire des États-Unis. Il découle d’un affrontement entre le président Donald Trump et l’opposition démocrate au sujet du financement d’un mur à la frontière américano-mexicaine.