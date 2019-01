Être un leader, c’est être humble, dit Wanda Crépeau-Etapp

par Lise Millette

Être un leader, c’est être humble. Humble dans ton cheminement d’accepter les obstacles et que les choix que tu fais t’aident à grandir et faire grandir les autres. Tout cet impact-là du soi, de la puissance intérieure, que tu sois capable que t’exploiter tout ça à chacune des personnes qui sont en cercle avec toi, c’est ça un leader , résume-t-elle.

Agente de développement culturel au Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre, Wanda Crépeau-Etapp affirme être revenue à Senneterre comme un retour aux sources après un long cheminement et une formation académique qui lui a ouvert les yeux.

J’étais dans une profonde quête identitaire. Je me cherchais beaucoup alors que j’habitais dans un milieu urbain, mais aussi en étant de deux nations. Mon père est Cri et ma mère est Anichinabée et Crie et dans la famille de ma mère, j’ai aussi des racines québécoises. Tout ça m’a fait réfléchir au sentiment d’appartenance et à l’identité. Wanda Crépeau-Etapp

La jeune femme a quitté la ville de Senneterre pour suivre son amoureux de l’époque dans la réserve d’Oujé-Bougoumou, dans la région du Nord-du-Québec.

Dans cette réserve, en moins d’une année, j’ai pu voir une autre réalité. Quand j’étais là-bas, j’ai travaillé au musée Aanischaaukamikw (l’Institut culturel cri), et en me retrouvant dans la culture, j’ai su qu’il fallait que je trouve des réponses , confie la jeune femme.

En discutant avec un orienteur à Oujé-Bougoumou, Wanda Crépeau-Etapp s’est vue proposer de s’inscrire à une formation à l’Institution Kiuna, un centre d'études collégiales consacré à l'éducation des Autochtones situé à Odanak, en territoire abénakis.

J’ai pensé que c’était une opportunité pour ouvrir mon esprit. Avoir une meilleure connaissance de tous les défis que l’on rencontre aujourd’hui , soutient-elle.

Wanda Crépeau-Etapp au moment de sa remise des diplômes avec son fils Wâwâte Photo : Courtoisie Wanda Crépeau-Etapp

Wanda Crépeau-Etapp a choisi un programme de sciences humaines profil Premières Nations, qui met l’accent sur le concept de sécurisation culturelle des élèves autochtones. Cette formation, la jeune femme l’a complétée en décembre 2017, quelques mois à peine après la naissance de son premier enfant, Wâwâte, né le 1er décembre.

Wâwâte, ça veut dire « aurores boréales » en anichinabé parce que j’ai vu des aurores juste avant d’accoucher , précise-t-elle en riant.

S’exiler pour mieux se retrouver

Au cours de sa formation, la jeune Wanda a été confrontée à son passé et affirme avoir renoué avec sa propre histoire. Alors qu’elle étudiait au collège Kiuna, ses enseignants lui ont demandé de poser des questions à ses aînés. C’est à ce moment qu’elle s’est rapprochée de sa grand-mère, à Senneterre, à huit heures de route de son lieu d’études.

J’ai commencé à être plus reconnectée avec ma kokum. Nos aînés sont ceux qui détiennent les connaissances, et s’ils ne peuvent pas les exprimer aux jeunes ou aux adultes, il n’y a plus de transfert qui se fait. Il y a une coupure. Le fait de revenir à Senneterre, ça m’a recentrée .

Pour Wanda Crépeau-Etapp, les aînés représentent le dernier rempart de la mémoire collective des Premières Nations et les bases aussi d’une fierté culturelle.

On a beaucoup travaillé la fierté à Kiuna. La fierté a un grand impact sur une personne, son estime de soi, la confiance d’être sûr de ses choix et de savoir qu’il peut exercer une influence positive socialement. L’éducation, le fait d’aller à Kiuna, m’a fait réfléchir sur mon bien-être et sur ma fierté d’être autochtone, aujourd’hui.

Le disque « Nos forêts chantées » Photo : La Tribu

Lors de son passage à Odanak, Wanda Crépeau-Etapp a aussi écrit une chanson qui se retrouve sur l’album « Nos forêts chantées ». La pièce Nutshimit permet d’entendre la voix de Wanda et celles d’autres étudiants de l’Institution Kiuna.

La chanson est sur le thème de la mère Nature, nutshimit, en langue innue. J'étais enceinte à ce moment et j’ai continué jusqu'à la fin de finir mon DEC .

Croire au changement

Au Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre, Wanda Crépeau-Etapp trouve l’énergie et la motivation pour continuer de porter un changement de mentalités et de reconnaissance pour les Autochtones.

Le Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre a amorcé la construction de son nouveau centre communautaire. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Quand on travaille dans un centre, c’est vraiment l’entraide et l’amitié qui nous amènent à penser qu’il y a plus grand que juste le centre. Wanda Crépeau-Etapp

Je suis dans le volet éducation, ça met l’accent sur l’avenir, sur ce que mon enfant va apprendre en étant dans un milieu urbain, avec ses cultures, ses traditions », mentionne l’agente de développement culturelle. Ce n’est pas le fait qu’on soit dans le bois qui va faire qu’on apprend notre langue, mais c’est en étant aussi en ville. Ça fait partie de la modernité. C’est savoir s’adapter sans oublier notre bien-être et notre amour pour soi , insiste-t-elle.

Elle fonde également beaucoup d’espoir sur la transition qui s’opère en ce moment, disant constater que le chemin de la réconciliation est en train de se tracer.