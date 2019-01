Alaku Ann Meeko : la tête dans les étoiles

Quand elle était jeune, Alaku observait les étoiles dans le ciel d’hiver du Nunavik avec sa mère. « J’avais un grand livre avec moi pour essayer d’identifier les constellations. Un peu plus loin des villes, on les voit encore mieux », se souvient la jeune femme de 19 ans.

Alaku a toujours aimé les défis. Quand elle a appris qu’aucun Inuit n’avait été astronome, l’étudiante au cégep John Abbott, déjà douée en sciences et possédant un intérêt marqué pour l’astronomie, a décidé de se lancer.

« J'ai été accepté dans le programme de sciences de mon école et mon rêve d'être la première astronome inuk (certifiée) est un peu plus près », a-t-elle annoncé en novembre dernier dans un tweet devenu viral. Plus de 20 000 personnes ont « aimé » depuis, et plus de 700 internautes ont relayé le message, dont l’astronaute canadien Chris Hadfield.

« Un pas de plus vers vos rêves est un endroit formidable. Per Aspera Ad Astra! [ndlr : par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles] », lui a répondu le populaire astronaute.

Alaku reconnaît que la pression est grande maintenant d’aller jusqu’au bout de son rêve : le parcours pour devenir astronome est long et parfois ardu, et requiert de nombreuses années d’étude à l’université.

Mais dans un contexte où les Inuits font plus parler d’eux dans les médias pour les mauvaises raisons, « c’est important d’avoir des modèles » inuits positifs, dit-elle, motivée. Elle cite en exemple la chirurgienne inuite, Donna May Kimmaliardjuk, résidente à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Inuite et montréalaise

Même si ses racines sont au Nunavik, Alaku est née et a grandi à Dorval, dans la région montréalaise. Son père est éditeur et sa mère, Harriet Keleutak, est la directrice générale de Kativik Ilisarniliriniq, la commission scolaire du Grand Nord québécois. Ses parents ont déménagé « dans le Sud » pour leurs études et y sont restés.

Alaku se voit y vivre aussi après ses études. Contrairement à d’autres Inuits - qui arrivent souvent dans la métropole pour des raisons médicales et se retrouvent par la suite déracinés de leur culture - la jeune femme se sent chez elle à Montréal.

Ce qui ne l’empêche pas de s’être parfois sentie seule dans ses cours - où elle était souvent l’unique Autochtone -, ou d’avoir été confrontée au racisme ordinaire. Un enseignant à son école l’a déjà traitée de « colonisée » parce qu’elle ne parlait pas la langue inuite, l’inuktitut. « Il m’a coulé à la fin de la session », grimace-t-elle.

Mais elle n’a jamais laissé ces obstacles la décourager. « Mes parents ont toujours fait de l’éducation une priorité. En grandissant, je devais toujours me présenter à mes cours, quoiqu'il arrive », dit la jeune femme, se souvenant d’une journée de tempête de verglas où elle s’est présentée en classe...avec seulement une poignée d’autres élèves.

Au moment de l’entrevue, elle arbore un chandail « The future is indigenous » (le futur est autochtone). « J’ai plein de t-shirts comme ça, un peu militants. C’est ma marque de commerce », dit-elle en riant.

Le futur est autochtone, et il est aussi inuit.