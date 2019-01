L’actrice de Roma en une de Vogue au Mexique

En choisissant de mettre l'actrice Yalitza Aparicio sur sa page de couverture du mois de janvier, l'édition mexicaine et latino-américaine de Vogue marque l'histoire. C'est en effet la première fois qu'une Autochtone fait la une du magazine de mode, et ce, dans un pays où les membres des Premières Nations sont souvent invisibles.

Dans le film en noir et blanc Roma du Mexicain Alfonso Cuarón, présenté depuis décembre sur Netflix, la comédienne Yalitza Aparicio incarne une domestique autochtone timide et humble qui se retrouve enceinte après une première relation sexuelle. Au cœur du Mexique agité des années 1970, elle trouve refuge et réconfort auprès de son employeur, une mère de quatre enfants abandonnée par son mari.

L'édition mexicaine et latino-américaine du magazine Vogue met en une l'actrice autochtone Yalitza Aparicio. Photo : Vogue

L’œuvre en partie autobiographique a remporté le prestigieux Lion d’or à la dernière Mostra de Venise. L’interprétation de Yalitza Aparicio a été saluée par la critique internationale. La une du Vogue vient parachever la montée fulgurante de cette ancienne enseignante issue de la communauté mixtèque.

D’ailleurs sur la page de couverture on peut lire « In tiu'n ntav'i » (« Une étoile est née »), inscription en mixtèque qui est la langue autochtone de l’État d’Oaxaca, au sud du pays.

Dans une vidéo disponible sur le site de Vogue, Yalitza Aparicio raconte son histoire personnelle et les stéréotypes qui continuent de freiner l’épanouissement des Autochtones de son pays, qui représentent 15 % de la population.

« Aujourd’hui, d'autres visages du Mexique sont maintenant reconnus. C'est quelque chose qui me rend heureuse et fière de mes racines », se réjouit-elle.