Brésil : le ministère de l'Agriculture gérera les terres autochtones

Jair Bolsonaro, premier président du Brésil issu de l'extrême droite depuis la dictature militaire, a prêté serment mardi à Brasilia.

Le nouveau chef de l'État a transféré la Fundação Nacional do Índio (Funai, Fondation nationale de l'Indien), agence gouvernementale jusqu'ici placée sous la tutelle du ministère de la Justice, au ministère de la Famille, des Femmes et des Droits de l'homme, le ministère de l'Agriculture devenant responsable de toute décision concernant les territoires indigènes.

Jair Bolsonaro souhaite que les terres revendiquées par les Autochtones du Brésil soient ouvertes à des activités commerciales et préconise l'« intégration » des Autochtones au sein de la société brésilienne.

Les défenseurs de l'environnement estiment que ces projets du nouveau président aboutiront à la destruction des cultures et des langues autochtones, et soulignent que les peuples autochtones du Brésil sont les derniers gardiens de l'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde, vitale pour la stabilité climatique.