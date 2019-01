Alyson Bear, jeune négociatrice autochtone qui n'a pas froid aux yeux

Autochtone, négociatrice avec le gouvernement fédéral, étudiante en droit, mère monoparentale. À 27 ans, Alyson Bear est une femme occupée et déterminée.

par Omayra Issa

Originaire de la Première Nation Whitecap Dakota, à une trentaine de kilomètres au sud de Saskatoon, Alyson Bear voit grand.

Cette femme Dakota et Crie participe à des négociations avec Ottawa sur l'avenir et l'autodétermination de sa Première Nation.

C'est un « traité moderne », qu'elle souhaite. Un accord d'autonomie gouvernementale avec le gouvernement fédéral qui permettrait à sa Première Nation d'avoir plus de terres pour se développer davantage, explique Alyson Bear.

Contrairement à d'autres Premières Nations, la sienne n'a pas de traités historiques avec le fédéral.

« Nous n’étions pas inclus dans le traité no 4 ou le traité no 6. En tant que membres de la nation Dakota, nous étions considérés comme étant des réfugiés parce qu’historiquement certains d’entre nous vivions aux États-Unis. Or, nous avons toujours appartenu au Canada. Il s’agit donc de corriger les torts du passé », déclare-t-elle.

La Première Nation de Whitecap Dakota a déjà un casino, un terrain de golf et a un hôtel en chantier. Sa réserve est prospère au point dit-elle que certains non-Autochtones souhaitent y vivre.

La jeune femme a de l'aplomb quand elle est face à face avec des négociateurs à Ottawa.

Mais Alyson Bear qui est la fille de Darcy Bear, chef de la Première Nation Whitecap Dakota n'était pas aussi à l'aise au premier jour.

Je n’oublierai jamais cette première rencontre. J’étais avec mon père, qui est chef et mon frère qui est au conseil de bande. J’étais la seule femme autour de la table. Alyson Bear

La Première Nation Whitecap Dakota a déjà signé un accord de principe avec le gouvernement fédéral afin d'obtenir son autodétermination.

L'accord est considéré comme la deuxième des quatre étapes de ce processus. Les deux dernières étapes sont la conclusion d'un accord final et sa mise en œuvre. Le gouvernement fédéral et la Première Nation espèrent obtenir un accord final d'ici 2020.

L’éducation au cœur de la résilience

Ayson Bear est mère monoparentale de deux petites filles, Kova et Kage. Photo : Fournie par Alyson Bear

Alyson Bear est mère monoparentale de deux petites filles, Kova, 4 ans, et Kage, 3 ans. Les fillettes ont vu le jour, alors qu’elle était étudiante de premier cycle à l’Université de la Saskatchewan.

« J’allais à l’université jusqu’à neuf mois de grossesse. C’était très difficile. D’abord parce qu’il n’y a pas beaucoup de femmes enceintes sur le campus. En plus, c’est difficile d’être une Autochtone à l’université », dit-elle.

Aujourd’hui, étudiante en deuxième année de droit à l’Université de la Saskatchewan, elle est aussi vice-présidente de l’Association des étudiants autochtones en droit. Son but ultime est d’être avocate et de défendre les droits des Autochtones.

Elle veut aussi s’assurer que des lois ancestrales issues de la tradition orale soient enseignées au Canada. Elle parle par exemple des lois liées à la famille ou encore à la protection de l’environnement.

Selon elle, il est important de valoriser ces savoirs ancestraux surtout pour aider les Autochtones qui sont dans le système carcéral canadien.

Je veux défendre les droits des Autochtones. Alyson Bear

Tradition et résilience

Si Alyson Bear a un parcours impressionnant pour son jeune âge, elle a aussi traversé des moments difficiles.

Elle a failli mourir deux fois en trois ans.

À 17 ans, à Saskatoon, elle fut victime d’un accident de la route, qui lui a coûté son œil droit, brisé le fémur, les côtes et lacéré le cerveau. « J’ai passé sept heures en chirurgie. J’ai essentiellement perdu une grande partie de mon cuir chevelu. Les médecins ne croyaient pas que j’allais survivre. Ils sont étonnés de me voir être en vie », explique la jeune femme.

Trois ans plus tard, à Vancouver, durant ses études universitaires, elle subit un autre accident routier qui, cette fois, lui a endommagé le foie. Elle y a survécu après une deuxième chirurgie.

À partir de ce moment, elle a vraiment cru que tout était possible.

« Je ne pouvais plus m’arrêter. Il fallait que je continue à avancer », confie-t-elle.

Alyson Bear explique que son engagement est une continuation du rôle traditionnel et historique des femmes et mères Dakota dans leur communauté.

Une femme a toujours une voix. Traditionnellement, nos femmes étaient impliquées. Elles avaient du pouvoir. Elles étaient des conseillères. Alyson Bear

Dans les négociations avec le gouvernement fédéral, Alyson Bear travaille à ajouter les principes culturels issus de sa culture Dakota au traité moderne que la Première Nation Dakota négocie avec Ottawa.

« Je tente de faire ce qui est bien pour mon peuple, mes enfants et mes ancêtres qui se sont battus et ont perdu la vie pour que nous puissions continuer à nous battre. Ultimement, j’espère qu’on aura plus à se battre, » dit-elle, une lueur d'espoir dans les yeux.