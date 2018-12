Les locuteurs mohawks de tous âges se rencontrent le temps d’une émission de radio

Passer une matinée à écouter les aînés de la communauté discuter en kanien'kéha (la langue mohawk) est l’événement à ne pas manquer pour tous ceux qui maîtrisent le parler tribal, comme Karihwiiósha Callie Montour.

« Les occasions d'entendre le kanien'kéha sont tellement rares, surtout de la part de ceux qui le parle comme première langue », a déclaré à CBC Karihwiióstha Callie Montour.

Mme Callie Montour est diplômée de Ratiwennahní:rats, un programme d'immersion pour adultes offert pendant deux ans au Centre culturel et linguistique de Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa, situé à Kahnawake au Québec.

Chaque Noël, l’organisme propose une émission de radio de quatre heures, diffusée en direct à la station communautaire de Kahnawake.

« À l’intérieur de l’immeuble, la langue mohawk est omniprésente. Avant l’émission, les enseignants, les étudiants et les aînés se réunissent dans les couloirs », a raconté Reaghan Tarbell, la directrice générale de la station de radio.

La programmation radiophonique en langue autochtone permet à la communauté de célébrer la langue. Les élèves des deux écoles élémentaires viennent interpréter en version mohawk des chansons populaires du temps des fêtes telles que Vive le vent et Bonhomme de neige.

« Nos aînés ne sont pas éternels, alors c’est très important d’aller chercher le savoir auprès d’eux pendant qu’ils sont encore vivants. »

Les étudiants en immersion mohawk sont également présents pour participer aux discussions. Même si Karihwiióstha Callie Montour a terminé son programme d’immersion en 2014, l’émission de radio est une façon pour elle de continuer à s'exercer à parler cette langue.

J’oublie parfois des tournures complexes ou des mots que je n’utilise pas dans la vie de tous les jours. Ce n’est pas toujours facile à retenir, alors je dois faire un effort Karihwiióstha Callie Montour

Mme Callie Montour est mère d’un garçon de trois mois et demi. Elle tient à ne lui parler qu’en langue mohawk. « Quand les gens s'approchent de lui et qu’ils lui parlent en kanien'kéha, il se met à sourire et réagit davantage. C’est très agréable à voir », a-t-elle expliqué.

Pour Joe McGregor et Leo Diabo, les hôtes de l’émission, les échanges entre les jeunes et les aînés constituent une partie importante de la programmation.

« Les nouveaux étudiants parlent très bien le mohawk, a ajouté M. McGregor. C'est une langue difficile à apprendre. C'est beaucoup moins compliqué de parler en anglais. »

Les deux animateurs dont le mohawk est la langue maternelle orchestrent l’émission annuelle à la radio depuis plusieurs années déjà. Ils sont d’ailleurs très impliqués dans la communauté, notamment grâce à leur rendez-vous radiophonique hebdomadaire dont les débats sont entièrement diffusés en kanien'kéha.

« Nous essayons de faire rire les gens. Il y a tant de tristesse dans ce monde. Si nous pouvons rire un peu. C'est toujours ça de pris », a conclu M. McGregor.

L’émission spéciale du temps des fêtes en langue mohawk s’est déroulée le 19 décembre à Kahnawake. Elle se trouve encore sur la plateforme SoundCloud.

D'après un article de Jessica Deer