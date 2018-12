Rite de passage : la guérison grâce aux Autochtones

Un texte d’Anne-Marie Yvon

La cinéaste Manon Barbeau a plus d’une idée dans son sac pour provoquer la rencontre et créer des ponts entre les peuples. La fondatrice du Wapikoni mobile est à l’origine du documentaire Rite de passage, dont le premier épisode, réalisé dans la communauté atikamekw de Wemotaci en Mauricie, a été diffusé en décembre 2017. Cette fois encore, deux non-Autochtones partent à la rencontre d’Autochtones.

Charles et Nathaëlle ont eu des problèmes de dépendance liés à des blessures de toutes sortes. S’ils sont sobres aujourd’hui, ils demeurent pourtant fragiles. Ils ont été invités à aller se ressourcer à Pessamit, une communauté innue située à une cinquantaine de kilomètres en amont de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.

Pendant une semaine, ils partageront les rituels ancestraux de leurs mentors autochtones, Grégoire et Marceline, et apprendront comment ceux-ci surmontent leurs problèmes.

« J’me sentais en confiance, j’avais les yeux fermés, pis j’avais confiance en Grégoire », nous avoue Charles au cours de l’épisode après une séance de purification.

Natasha Kanapé Fontaine accompagne Nathaëlle et Charles dans leur cheminement après avoir souffert tous deux de dépendance. Photo : Gracieuseté de Kassiwi média

Sagesse et enseignements

Les dépendances font aussi partie de la réalité de certains Autochtones. Pour les aider à s’en sortir, certaines communautés ont intégré des approches traditionnelles de guérison. Ce sont ces façons de faire que vont expérimenter Charles et Nathaëlle, des pratiques qui vont les plonger au cœur de la nature et du territoire.

« Je trouve ça tellement beau quand un autre être humain, Innu, se préoccupe de l’autre », raconte Nathaëlle, qui a longtemps vécu avec un manque de confiance en elle.

La poète, interprète et comédienne Natasha Kanapé Fontaine accompagne les deux Québécois dans leur cheminement et nous aide à comprendre l’expérience qu’ils vivent.

Ceux-ci découvrent les rites liés au tabac, ils apprennent à utiliser les plantes médicinales que la nature met à leur disposition. Ils découvrent l’alimentation de base, dont la bannique, le pain plat autochtone.

Le processus de guérison

Grégoire et Marceline partageront leurs rituels ancestraux et les diverses traditions qui les lient à la Terre mère avec les deux protagonistes. Tout au long de la semaine, ils entameront leur processus de guérison, feront le point sur leur vie et découvriront la culture et les traditions des Innus, dont il n’avait même pas idée quelques jours plus tôt.

« Quand je suis arrivé je me sentais un peu étranger, je ne savais pas à quoi m’attendre, mais je ne suis pas inquiet là, je me sens le bienvenu », dit encore Charles.

Rite de passage : Au cœur des valeurs traditionnelles innues, produit par Kassiwi Média inc., est diffusé jeudi à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé.