Suivre les traces de ses ancêtres ou emprunter un chemin nouveau

Darian Baskatawang n'a qu'un seul objectif: faire avancer la cause des Autochtones du Canada. Mais à l'âge de 22 ans, l'étudiant en droit à l'Université Queen's de Kingston en Ontario est déchiré entre choisir une carrière dans le système judiciaire où retourner chez lui, une réserve isolée du nord de l'Ontario, pour avoir un impact plus direct sur sa communauté et ses résidents.

Quand on pense aux résidents des réserves autochtones, le conseil de bande est plus près des gens et peut répondre aux besoins immédiats dans la communauté, entre autres aux besoins des jeunes. Si le conseil peut appuyer des jeunes leaders à s’épanouir, à réaliser des études supérieures et ensuite revenir chez eux, cela peut bénéficier à tous les résidents. Darian Baskatawang

Mais ayant étudié la politique et travaillé auprès de politiciens tant au fédéral qu’au gouvernement de l’Ontario, Darian sait que la mobilisation à ce niveau peut avoir des impacts sur un très grand nombre de gens. Et cette option pour son avenir, il la considère sérieusement parce qu’un grand nombre de résidents de sa communauté comptent sur lui.

Darian Baskatawang lors de notre entrevue réalisée au Centre des ressources autochtones du campus de l'Université Queen's à Kingston. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Comment est-ce que je peux créer un meilleur futur pour tous les Autochtones au pays? Je pense que ça passe par la politique fédérale et lutter devant les tribunaux pour que les politiques actuelles soient modifiées pour le mieux être des communautés autochtones. Darian Baskatawang

Originaire de la réserve de Whitesand, situé à environ 250 kilomètres au nord de Thunder Bay, Darian a quitté sa communauté avec sa famille pour terminer ses études secondaires à Thunder Bay et ensuite à Kingston.

Il a par la suite décidé d’entreprendre des études postsecondaires en politique et en droit à l’Université Queen’s. Des membres de sa communauté l’ont toujours appuyé dans ses démarches.

« Je trouve que le système judiciaire détermine la vie des peuples autochtones au pays et, cela étant dit, je pense que c’est en droit que je pourrais apporter le plus de changement pour ma nation, explique Darian. Un dossier qui me tient particulièrement à coeur, c’est celui de l’aide à l’enfance. Je crois qu’on devrait revoir ce dossier pour mieux encadrer les enfants et leur permettre de demeurer dans leur réserve. »

Politicien dans l'âme

Darian a toujours été attiré par la politique. En 2017 il était candidat pour devenir chef de la sa réserve, même si les règlements de la Première Nation de Whitesand stipulent qu’il faut être âgé d’au moins 25 ans pour devenir chef. Il n’a pas remporté la course, mais dit avoir beaucoup appris.

Entre 2013 et 2018, il a été un conseiller politique en affaire autochtone pour les gouvernements en place, travaillant surtout de près avec la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne. Et, puisque la politique fédérale le passionne, il a aussi été conseiller politique sur les dossiers de la jeunesse pour le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en 2016.

Darian Baskatawang est accompagnée de la première ministre de l'Ontario Kathleen Wynne et de la député pour Kingston, Sophie Kiwala en février 2018. Photo : Facebook : Darian Doblej

Il voit d’un bon oeil l’approche du gouvernement fédéral libéral par rapport aux peuples autochtones, mais il remarque tout de même que les jeunes surtout, sont mécontents et toujours victimes de racisme systémique.

« Les jeunes sont en colère parce que le gouvernement ne les écoute pas et ne travaille pas sur des politiques qui seraient bénéfiques pour eux, ajoute l'étudiant de 22 ans. Et maintenant avec les médias sociaux, les jeunes peuvent s’exprimer et se mobiliser contre le système. Un système qui ne fonctionne pas pour les Autochtones depuis sa création. »

Entre temps, Darian Baskatawang continue ses études en droit à l’Université Queen’s et est membre actif de la communauté autochtone du campus et des groupes d’appuis qui existent.

Selon lui, même s’il reste beaucoup à accomplir, la qualité de vie des Autochtones du pays s’améliorera avec le temps. Et il compte bien prendre des actions concrètes pour s’assurer que des changements positifs surviennent rapidement.