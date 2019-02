Noël au temps du trappage et de la grande chasse

Les Innus qui habitent leur territoire actuel depuis des milliers d’années n’ont connu Noël que sur le tard.

Les Innus de Uashat (Sept-Îles) ont d’ailleurs été très réticents au départ vis-à-vis de la religion catholique, même si la spiritualité ancestrale existe depuis longtemps. Une spiritualité où tout ce qui nous entoure est vivant et possède une âme : la terre, les lacs, les montagnes et, bien sûr, les animaux et les humains.

Les Innus ont montré beaucoup de résistance quand sont arrivés les missionnaires, leur crucifix et la religion catholique. Mais comme pour nous, tout ce qui nous entourait était de l’ordre du spirituel, les curés ont semé en terrain fertile.

C’est vers 1860 que les missionnaires se sont définitivement ancrés dans notre territoire.

Les récits de Mathieu André, dit « le grand homme »

Ce qui suit est tiré des récits de mon père que j’ai enregistrés. Mon père s’appelait Mathieu André. Il ne parlait que l’innu, comme ma mère et quelques-unes de mes sœurs. On le surnommait Mistanapeo, « le grand homme », essentiellement parce qu’il était doté d’une grande sagesse et qu’il personnifiait le meilleur chasseur.

L’activité économique de base des Innus était devenue avec l’arrivée des Européens le commerce des fourrures.

Mon père me disait qu’avant les années 1950, tous les chasseurs et les trappeurs partaient en forêt pour passer dix mois dans leur territoire respectif. Les territoires étaient répartis entre les familles pour permettre à la fois le trappage, mais aussi la chasse de subsistance.

Plusieurs familles « montaient » dans leur territoire en empruntant la mistashipu, la grande rivière, que les non-Autochtones ont baptisée la rivière Moisie.

Le rendez-vous de Noël

Luc André transportant son matériel de piégeage, de chasse et de pêche. Photo : Gracieuseté / Famille André

Avant de se séparer, les familles innues prenaient grand soin de se donner rendez-vous à un endroit précis en prévision de Noël. Et elles le faisaient sans carte pour se guider! C’est dire la profonde connaissance que chacun avait du territoire. Une connaissance qui s’était transmise oralement de génération à génération.

La première préoccupation des familles était la nourriture, car les provisions qu’on avait apportées s’épuisaient rapidement. Une famille de 3 enfants et 2 adultes, me disait mon père, devait récolter en chemin au moins quinze caribous ou six ours, sans oublier la pêche aux filets qui était essentielle à la survie. Le garde-manger était complété par la chasse au castor, au porc-épic, au lièvre et à la perdrix.

Une fois la survie alimentaire assurée, les hommes trappaient les animaux à fourrure qu’ils revendaient par la suite à la [Compagnie de la] Baie d’Hudson, une fois de retour à Uashat.

Le travail ardu des femmes

Les hommes partaient parfois un mois en laissant derrière eux, au camp principal, femmes et enfants. Les femmes préparaient le gibier, tendaient les filets pour la pêche, après avoir percé des trous dans la glace afin de trouver la truite grise. Elles chassaient également la perdrix et installaient des collets à lièvre.

Or, le gros du travail était de couper du bois avec comme seul outil une hache.

Alimenter le poêle était une question vitale. On avait besoin à peu près d’une corde de bois par jour.

Comme les couvertures n’étaient pas de grande qualité, les femmes devaient surveiller le poêle jour et nuit pour éviter que les enfants ne souffrent du froid.

La préparation du réveillon

À l’approche des fêtes, les trappeurs revenaient au camp principal. C’était le début des vacances pour une durée de dix jours.

Tout le monde était excité de revoir les petits cousins, les oncles, les tantes, la grand-mère. Les hommes, eux, échangeaient sur leurs histoires de chasse. Des récits qui s’intégraient pour certains dans l’imaginaire des Innus et qui se transmettaient aux futures générations.

Lorsque la chasse aux caribous avait été fructueuse, c’était le festin. On sortait alors la graisse de caribou, l’aliment le plus précieux et qui avait une valeur presque sacrée pour les Innus. On en préparait en grande quantité.

On gardait une partie de la viande afin de la distribuer à tous pour leur retour dans leur territoire respectif.

En arrivant au lieu de rassemblement pour Noël, chaque famille invitée disposait de sa propre tente qui avait été installée au préalable et qui se composait d'un sapinage et d'un poêle à bois.

Chaque famille avait un calendrier pour déterminer le jour pour fêter Noël. Un calendrier qui s’appelait tshishtekaikan et qui était vendu par le missionnaire.

Les femmes préparaient le repas de minuit. Lorsqu’on avait la chance d’avoir de la farine, on faisait des tartes aux graines rouges et aux bleuets, en faisant cuire le tout sous le poêle à bois.

Pour les enfants, la gâterie par excellence était le thé sucré.

Les hommes coupaient de leur côté les viandes, la truite grise et la graisse de caribou, d’ours et de castor.

À la noirceur, on allumait une chandelle neuve qui brûlait huit heures.

On servait un goûter aux enfants qui s’endormaient après. On les réveillait lorsque la chandelle était aux trois quarts consommée. On les habillait alors de vêtements neufs que les mères avaient fabriqués durant l’automne.

On se souhaitait Joyeux Noël. On distribuait les cadeaux, essentiellement constitués de mocassins, de mitaines, de raquettes, d’arcs avec des flèches, de poupées faites à la main, de toboggans, de couteaux, de haches en surplus, de filets, de pics à glace.

Le cadeau spécial était le tambour qu’on offrait à un aîné.

Une fois l’échange de cadeaux terminé, on commençait la prière qui était suivie par des cantiques de Noël en langue innue. La cérémonie durait plus d’une heure.

Par la suite, un repas qui pouvait s’étirer sur plusieurs heures était servi.

On demandait enfin aux aînés de jouer du tambour pour remercier le Créateur pour la bonne chasse et on dansait jusqu’aux petites heures du matin.

Tan ua ishinieik tshima pitakatak Manitekanan tshiteiat.

Gens de toutes origines, nous vous souhaitons de rencontrer votre père Noël et que vous soyez touchés au cœur!

L'économie autochtone avec Luc André Photo : Radio-Canada