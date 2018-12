Le retour de l’eau potable à Middle River en C.-B. ...après 14 ans

Des membres de la Première Nation Tl'azt'en, des consultants, des universitaires et des ingénieurs du ministère des Services aux Autochtones Canada se sont rassemblés pour couper le ruban d’inauguration de cette nouvelle usine de traitement des eaux à Middle River

Le retour de l'eau potable dans cette région isolée du Nord de la Colombie-Britannique est tout un événement. Les citoyens issus de la nation Dakelh vivent depuis 14 ans avec un avis d'ébullition de l'eau. Alors, pour ne pas manquer l’évènement, beaucoup ont fait le trajet en avion.

Il faut dire que Middle River est l'une des plus petites communautés du pays. La localité, située à environ 270 km au nord-ouest de Prince George, compte présentement neuf résidents à temps plein, bien que la population fluctue durant l'année.

La construction de la station d’épuration des eaux a nécessité des années de planification de la part de nombreux acteurs allant de la communauté Tl'azt'en à l’Université de la Colombie-Britannique en passant par le ministère des Services aux Autochtones, l’entreprise RES'EAU-WaterNET et d’autres partenaires.

« C'est un moment assez excitant, a déclaré Barbara Joseph, l'une des rares personnes qui réside à longueur d'année au sein de la communauté. Mon frère Gammale travaille sur ce projet depuis longtemps. »

Elle espère que l'arrivée de l’eau potable poussera ceux qui sont partis à revenir vivre à Middle River. « Maintenant, nous pouvons à nouveau avoir une vraie communauté. »

À Middle River – également connu sous son nom autochtone de Dzitl'lainli – la population augmente ou baisse selon les mois de l’année. Les périodes les plus occupées demeurent la saison de la chasse, Noël et l’été.

La chef de la nation tl'azt'en, Beverly John, coupe des morceaux de ruban après la cérémonie d’inauguration d’une nouvelle usine de traitement des eaux pour que les gens les ramènent en souvenir chez eux. Photo : CBC / Chantelle Bellrichard

Au beau milieu de décembre, seulement neuf personnes demeurent ici. La communauté compte douze maisons situées le long d’une rivière juste avant que celle-ci ne débouche dans le lac Trembleur.

Barbara Joseph a raconté à la CBC qu’au fil des ans, de nombreux facteurs ont contribué au départ des gens, notamment celui de l’accès à l’eau potable. Pendant plus d'une décennie, le précieux liquide était acheminé par camion de la ville la plus proche, Fort St. James, ce qui prenait plus d'une heure de trajet sur une route forestière.

Maintenant que la station d’épuration fonctionne, son opérateur Gammale Joseph, souhaite que davantage de personnes empruntent cette route forestière pour rentrer chez eux.

« J'espère que toutes nos maisons seront remplies à nouveau et que nous pourrons avoir des enfants ici. J’espère aussi que notre école pourra ouvrir et que nous pourrons à avoir une vraie communauté. C'est mon objectif », a-t-il dit.

La chef Beverly John voit la station d’épuration comme une véritable chance à saisir pour sa communauté. « L’eau potable est selon moi un objectif essentiel. Vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses comme préparer son propre café du matin. Des choses auxquels on n’a jamais eu la possibilité de penser avant. »

L'eau potable va changer notre vie. Beverly John, chef de la nation Tl'azt'en de Middle River

Aujourd’hui, le temps est venu pour Middle River de se débarrasser du panneau qui rappelait constamment à tout le monde que l'eau d’ici n'était pas potable. Cette affiche est la première inscription que l’on voit lorsqu’on arrive sur les lieux en voiture. Elle stipule que « l'eau du robinet utilisée pour la consommation humaine doit être bouillie pendant au moins une minute. »

M. Gammale sait qu’un nouveau panneau viendra remplacer l’ancien. Un panneau qui accueillera tout le monde.

D'après un article de Chantelle Bellrichard