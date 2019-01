Taleetha Tait; la force tranquille de la jeunesse

Quand on rencontre Taleetha Tait la première fois, ce qui frappe le plus, c'est la profondeur de son regard et la bienveillance de son sourire.

par Marc Fournier

Dans son bureau du centre communautaire FRAFCA (Nouvelle fenêtre) de Surrey, en banlieue de Vancouver, la jeune travailleuse sociale se remet au boulot après une absence de dix jours. Elle revient du grand rassemblement des peuples autochtones du monde intitulé Healing our Spirit Worldwide (Nouvelle fenêtre) qui se tenait à Sydney en Australie.

J’y suis allée, toute seule, présenter un atelier, DECOLONIZATION 101 à de jeunes Maoris de Nouvelle-Zélande, aborigènes d’Australie, Mayas d’Amérique Centrale et Samis de la Scandinavie. J’étais nerveuse, je doutais un peu de moi... mais c’est normal. C’est comme ça qu’on apprend. J’ai aussi partagé une danse chantée (la danse de la tétras) qui vient de mon clan et qui raconte comment bien se comporter hors de son territoire, de respecter les terres visitées. C’est très important chez nous.

Taleetha Tait à Witset C.-B. Photo : Radio-Canada / Marc FOURNIER

Taleetha Tait vient de Witset, dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. Née d’une mère Wet’suwet’en et Gitxsan et d’un père afro-américain du sud profond des USA, elle a grandit en écoutant les histoires de pensionnats au Canada et d’écoles ségréguées aux États-Unis.

Arrivée à Surrey à l’adolescence, elle fréquente le centre communautaire FRAFCA qui offre des programmes et des ateliers aux jeunes autochtones de la région. La majorité sont sous la tutelle du gouvernement ou viennent tout juste d’en sortir.

Pour elle, qui a la chance de retourner régulièrement à Witset ou de visiter régulièrement la famille de son père au Mississippi, la question d’identité est primordiale.

‘’Dans une vingtaine d’années, la population de Surrey dépassera celle de Vancouver. C’est déjà la deuxième ville en importance en Colombie-Britannique. Mais elle a mauvaise réputation et nous, les jeunes autochtones, nous sentons invisibles’’.

Elle devient bénévole au centre communautaire FRAFCA et rapidement, son charisme et sa détermination sont remarqués. Elle est éventuellement engagée. Sous le mentorat d’une coordinatrice, elle développe, à 20 ans, un programme intitulé Intercultural dialogues between Indigenous and refugee youth (Nouvelle fenêtre) qui connaît un succès retentissant.

Nous avons commencé doucement. Nous avons approché des groupes de jeunes réfugiés ou immigrants et leur avons dit: ‘’venez partager vos histoires avec nous partagerons les nôtres autour d’un repas.’’ ‘’Nous avons tellement de choses en commun ! Le stress et les douleurs du statut de réfugié sont très semblables aux douleurs infligées par la colonisation. Nous avons fait L’Exercice des couvertures (Nouvelle fenêtre) avec des groupes de jeunes réfugiés et, au final, avons eu la même réaction: comment peut-on se soutenir l’un et l’autre? Si ces jeunes immigrants peuvent rapporter à la maison la simple notion que les Autochtones sont accueillants et pas tous des alcooliques, c’est déjà beaucoup !

L’éducation est, bien sûr, au coeur du travail de Taleetha: ‘’On se fait dire par le Ministère de l’éducation: Éduquez-nous, on ne vous connaît pas’’.

‘’Ce n’est pas à nous de vous éduquer, incluez-nous dans le système scolaire, engagez-nous ! ‘’

Aussitôt dit, aussitôt fait: Taleetha est engagée et propose alors des formations aux enseignants dans les écoles. Mais elle trouve frustrant de naviguer constamment entre les différents paliers de gouvernance (province, conseil scolaire, ministère, municipalités). Après un passage dans une ONG en Ouganda, elle décide de revenir au centre communautaire FRAFCA et c’est là qu’elle y développera son atelier DECOLONIZATION 101.

Taleetha Tait, Surrey CB Photo : Radio-Canada / Marc FOURNIER