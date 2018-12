L'Américain d'origine chinoise interprète vendredi soir les suites de Jean-Sébastien Bach à la Maison symphonique de Montréal. Il présentera une série d'activités communautaires à Montréal le lendemain, dont celui organisé par Wapikoni.

Lors de cet événement, d'autres personnalités, comme le chanteur et acteur Émile Proulx-Cloutier ou la poétesse innue Natasha Kanapé Fontaine, viendront participer au panel de discussion sur les technologies et les médias à travers le prisme autochtone.

On pourra également compter sur les présences d'Odile Joannette, directrice générale Wapikoni mobile, du réalisateur Kevin Papatie, et du duo Jason Lewis et Skawennati, les deux cofondateurs et codirecteurs de l’organisme de création AbTeC (Aboriginal Territories in Cyberspace).

Le rendez-vous bilingue est donné à partir de 16 h au White Wall Studio de Montréal. L’entrée y est gratuite.