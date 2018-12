Des chefs autochtones ont rencontré Justin Trudeau vendredi pour une réunion à huis clos avec les dirigeants des provinces et des territoires du pays. Sur fond de tension entre ses homologues provinciaux, le premier ministre a ouvert le sommet en déclarant que « les Canadiens autochtones et non autochtones sont toujours mieux servis quand tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble. »