Cheyenne Thomas et l’avenir du design autochtone

À 28 ans, Cheyenne Thomas a déjà laissé sa marque dans les lieux les plus iconiques de Winnipeg : la Fourche, le parc Assiniboine, le Musée canadien pour les droits de la personne. Conceptrice anichinabée spécialisée en urbanisme et en architecture du paysage, elle veut maintenant réhabiliter d'autres lieux pour les Autochtones.

Un texte de Gavin Boutroy

Lorsque Cheyenne Thomas a entamé son baccalauréat en conception environnementale, elle ne savait même pas qu’elle était anichinabée. « Je savais juste que j’étais Autochtone », dit-elle.

Sa famille n’a pas été épargnée par le fléau des pensionnats autochtones du Canada. « Ma mamie a été aux pensionnats, mon papy aussi. Il est devenu charpentier, et elle, infirmière. Ces personnes qui ont su transformer le trauma, et guider la prochaine génération, pour moi, ce sont les personnes les plus importantes », indique Cheyenne Thomas.

« Ma mamie m’a élevée pendant un an et demi. Elle m’a emmenée d’un bout à l’autre du Canada dans sa petite Chevrolet Cavalier noire, ça qui m’a vraiment ouvert les yeux. Si je voulais faire quelque chose, je pouvais le faire en tant que femme autochtone », lance-t-elle.

Nom : Thomas Prénom : Cheyenne Âge : 28 ans Profession : Conceptrice environnementale Nation : Première Nation de Peguis Lieu de résidence : Winnipeg Son plus grand rêve : voyager et explorer le monde entier. « Un jour, je voudrais me rendre en Antarctique. Je veux créer ma propre vie comme je le désire, je veux faire ce qui m’intéresse sans devoir correspondre aux attentes des autres. » Le principal enjeu pour l’avenir des Autochtones : « Comprendre notre souveraineté. Nous avons besoin d’être unis de nation en nation pour la maintenir; c’est le cœur de notre peuple.

Avec un père architecte et une mère chanteuse, Cheyenne Thomas a toujours été passionnée par les arts. Elle se remémore encore tendrement les nuits passées dans l’atelier de son père à jouer avec ses maquettes. Souvent, elle finissait par s’endormir sous la planche à dessin.

Cheyenne Thomas consulte les plan architecturaux d'un bâtiment de Vancouver auquel elle a contribué. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

L’art, intrinsèque aux peuples autochtones

C’est seulement vers la fin de ses études que Cheyenne Thomas a commencé à lier son identité à la conception environnementale. « Avec l’âge, j’ai compris tout ce que ça voulait dire de recouvrer son identité et sa confiance en soi en tant que personne autochtone », dit-elle.

Je crois qu’intrinsèquement c’est ce qu’on est en tant que peuples autochtones. Si vous voyez nos habits, nos insignes ou d’autres œuvres d’art, nous les décorons. Cheyenne Thomas

Lorsqu’un visiteur du Musée canadien pour les droits de la personne, à Winnipeg, pénètre dans l'impressionnante architecture de l’atrium, la première œuvre sur laquelle il pose les yeux est une collaboration de Cheyenne Thomas et son père, David Thomas.

L'atrium du Musée canadien pour les droits de la personne. L'oeuvre circulaire en arrière-plan a été réalisée par Cheyenne Thomas et son père. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

C’est un immense cercle de résine incrustée de terre. L’idée leur est venue en observant le frère de Cheyenne Thomas qui frappait sur un tambour cérémonial légèrement poussiéreux. La disposition de la terre dans la résine représente la manière dont la terre vibre sur un tambour pendant les chansons de bienvenue d’un pow-wow.

Quand elle s’aperçoit qu'une responsable du Musée ne décrit pas tout à fait correctement l'œuvre aux visiteurs, Cheyenne Thomas la corrige en mimant joyeusement le mouvement de son petit frère frappant sur un tambour.

L’avenir du design autochtone

Cheyenne Thomas cherche à dépasser les stéréotypes dans ses créations, par exemple les représentations des tipis ou des bisons, pour obtenir des œuvres plus contemporaines.

Cheyenne Thomas montre une maquette d'une « tente à suer contemporaine » qu'elle crée pour le nouveau jardin autochtone du parc Assiniboine. L'oeuvre finale sera illuminée de l'intérieur. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

« Je ne dis pas que ces formes, ces idées et ces concepts précédents sont mauvais, et qu’il est mal de s’exprimer de cette manière. Je veux dire que les peuples autochtones se développent de façon à ce qu’on puisse s’exprimer avec nos talents », explique-t-elle.

Quand on demande ce que c’est que le design autochtone, il faut se rendre compte que c’est beaucoup plus approfondi que ce qu’on a vu dans le passé. Cheyenne Thomas

La conceptrice donne l’exemple du plus grand projet auquel elle travaille en ce moment, le nouveau jardin autochtone du parc Assiniboine, à Winnipeg.

« Certaines des structures sont des formes qu’on essaie de “tordre” pour que, lorsque des gens les voient, ils s’interrogent, se demandent : "Qu’est-ce que c’est?" », poursuit-elle.

Cheyenne Thomas utilise une lampe et une maquette pour monter comment une deuxième « tente à suer contemporaine » du nouveau jardin autochtone du parc Assiniboine pourrait être illuminée la nuit. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

« En d'autres termes, nous remontons à des milliers d’années, et c’est de là qu’on prend nos idées. On les tord ensuite pour qu’elles soient plus contemporaines, plus novatrices, plus durables… Ce sont vraiment les principes de notre culture », ajoute Cheyenne Thomas.

La jeune conceptrice a été invitée à des conférences qui se déroulent de la Nouvelle-Zélande jusqu'à Londres, en Angleterre, pour présenter ses idées sur la décolonisation de l’environnement bâti.