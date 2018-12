Quelques heures avant de prononcer une allocution à la réunion annuelle des chefs de l'Assemblée des Premières Nations (APN), à Ottawa, Mme Bennett a déclaré en entrevue à CBC News que son gouvernement sonnera prochainement la fin du modèle actuel, dans lequel les fonctionnaires fédéraux disposent de trois ans pour décider d'accepter ou de rejeter une revendication dite particulière. Une échéance qui, souvent, n’est pas respectée.

Le nouveau système va faire une énorme différence. Les gens n'auront pas à attendre trois ans pour savoir si leur demande a même été rejetée ou acceptée. Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Ces revendications sont fondées sur des griefs historiques portant sur des questions comme le manquement aux obligations découlant d'un traité, la perte de terres ou la mauvaise gestion des actifs des Premières Nations.

Elles représentent un passif de plusieurs milliards de dollars pour Ottawa.

Le nouveau système de traitement des revendications particulières verra les fonctionnaires fédéraux travailler avec les Premières Nations dès le dépôt d'une demande, a précisé Mme Bennett.

Les gens voulaient une approche davantage axée sur la collaboration. Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Ainsi, « dès le dépôt de la revendication, quelqu'un viendra dans leur communauté pour savoir ce qui se passe et des liens pourront être établis. »

Des représentants des Premières Nations travaillent avec ceux du gouvernement Trudeau depuis maintenant deux ans au sein d'un groupe de travail qui se consacre à la modernisation du système de règlement des revendications particulières. Mais les groupes autochtones ne s’entendent cependant pas entre eux sur la manière de procéder, selon Mme Bennett, ce qui signifie que le gouvernement libéral pourrait avoir besoin d’un autre mandat pour trouver une solution.

Beaucoup réclament un processus d'évaluation complètement indépendant du gouvernement.

À l'heure actuelle, les Premières Nations ne peuvent saisir le Tribunal des revendications particulières, un organisme indépendant, que lorsqu’Ottawa a rejeté une demande ou qu’il a dépassé le délai de trois ans. Toutefois, il est aussi possible pour elles de se présenter devant le tribunal pendant les négociations si la ministre y consent.

Les Premières Nations dépendent généralement des fonds fédéraux pour préparer leurs revendications. Or, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait réduit d'environ 40 % le financement de la recherche nécessaire à cette préparation et le gouvernement libéral actuel ne l’a pas rétabli.

De plus, le gouvernement fédéral doit encore faire certains devoirs dans ce dossier, a reconnu Carolyn Bennett. « Nous aimerions améliorer nos façons de faire pour les rendre plus efficaces et pour que je puisse réaliser mon mandat, c’est-à-dire dégager la route vers l'autodétermination », a-t-elle indiqué.

Une annonce est attendue avant que les parlementaires n’interrompent leurs travaux pour la pause des Fêtes.

Perry Bellegarde, chef national de l'APN, vu ici en compagnie de Carolyn Bennett, estime que les politiques qu'Ottawa cherche à remplacer sont nuisibles. Photo : La Presse canadienne/Darryl Dick

D'autres réformes en cours

Le gouvernement du Canada travaille sur plusieurs fronts pour améliorer ses relations avec les Autochtones, a réitéré la ministre.

La refonte du modèle de gestion des revendications particulières fait partie d'un ensemble de changements promis par le premier ministre Justin Trudeau en février dernier.

Le projet de loi annoncé vendredi sur le bien-être des enfants autochtones, qui devrait être présenté à la Chambre des communes au début de l'année prochaine, fait aussi partie du lot, a souligné Carolyn Bennett.

Les autres éléments comprennent la législation sur les langues autochtones, la réforme de la politique sur l'autonomie gouvernementale et la refonte du traitement des revendications territoriales globales.

Mme Bennett espère remplacer d'ici le printemps les politiques sur les revendications globales et l'autonomie gouvernementale.

« Nous allons travailler très fort avec l'APN et les détenteurs de droits sur des sujets qui ont constitué des irritants importants », a déclaré Mme Bennett.

Elle a envoyé lundi une lettre à Perry Bellegarde, chef national de l’APN, confirmant son engagement à faire de ces deux questions des priorités.

Dans une déclaration envoyée par courriel, M. Bellegarde a déclaré que les politiques actuelles sont basées sur « l'extinction des droits » et qu’elles doivent changer.

Les politiques actuelles sont fondamentalement déficientes et elles nous empêchent tous d’avancer. Perry Bellegarde, chef national de l’APN

« Tout le processus restera en suspens jusqu'à ce qu’une approche respectueuse des droits des Premières Nations et des détenteurs de droit soit trouvée », ajoute la déclaration de l'APN.

Avec les informations de Jorge Barrera