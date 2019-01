Walker English : l'éducation comme source d'espoir

Il est l'un des rares étudiants autochtones de son université et parmi ses amis, peu ont choisi de poursuivre leurs études. Pourtant, Walker English aurait facilement pu se décourager, lui qui n'était encore qu'un enfant lorsque son père a été tué. Le jeune de 19 ans de la Première Nation Piikani, dans le sud de l'Alberta, a toutefois refusé de se laisser définir par ce drame.

Un texte d'Audrey Neveu

Si bien des étudiants s’ennuient en cours de philosophie, Walker, lui, écoute attentivement son professeur, sans lancer un seul regard à son cellulaire pour se distraire. « C’est ma matière préférée. Je trouve vraiment intéressant de comprendre la dialectique et comment construire un bon argument », lance-t-il avec enthousiasme en ouvrant son carnet de notes.

Son professeur Michael Stingl avoue être impressionné par l’engagement de son élève. « Walker est très engagé, il participe beaucoup et il comprend vraiment la matière. Il est très critique aussi », dit-il.

Les dilemmes éthiques sur les expérimentations médicales soulevées par son professeur passionnent le jeune étudiant. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Pour Walker English, tout est intéressant : éthique médicale, histoire des peuples autochtones, physiologie du corps humain… C’est sa demi-soeur qui l’a toutefois inspiré à poursuivre ses études en kinésiologie à l’Université de Lethbridge. « C’est mon modèle, avoue-t-il. Elle est allée à l’université en dentisterie et a eu beaucoup de succès. »

Nom : English Prénom : Walker Âge : 19 ans Profession : étudiant en kinésiologie Nation : Piikani (Pieds-Noirs), Alberta Lieu de résidence : Lethbridge, Alberta Le plus grand rêve : Ouvrir sa propre clinique de kinésiologie Le principal enjeu pour l’avenir des Autochtones : « Découvrir qui nous sommes et ce que nous aimons et rester concentrés sur notre passion. »

Walker English dit porter fièrement sa tresse, qui est souvent l'objet de questions d'autres élèves non Autochtones et qui stimule les conversations positives. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Walker admet qu’il a été choyé de naître dans une famille où l’éducation était valorisée, contrairement à celles de plusieurs de ses amis. « Autour de moi, il y a tellement peu d’étudiants autochtones qui vont à l’université. Il y en a tellement qui n’ont pas cette motivation, cette ambition », déplore-t-il. Il espère devenir un modèle pour les jeunes de sa génération, lui qui veut ouvrir sa propre clinique de kinésiologie.

Je veux qu’ils voient que c’est possible de réaliser ses rêves si on le veut, même si l'on a vécu des difficultés. La vie, c’est plus que ce qu’on a vécu en grandissant. Il faut se forcer à avoir d’autres expériences positives. Walker English

Walker English en compagnie de son demi-frère (à gauche), de la femme de celui-ci (au centre), ainsi que de sa demi-soeur (à droite) Photo : Courtoisie : Walker English

Surmonter le meurtre de son père

Pourtant, Walker English a connu le drame : il y a dix ans, un homme a tué son père au cours d’une dispute. Walker avait neuf ans.

« Je n’arrivais pas à le croire au début », se rappelle Walker d’une voix douce. Bien calé dans un fauteuil d’un salon de son université, le jeune homme prend longuement le temps de réfléchir lorsqu’il évoque ce douloureux souvenir. « C’était une période vraiment difficile, mais j’avais beaucoup de personnes pour me soutenir, comme ma mère et ma famille. »

Cindy English se rappelle distinctement du moment où l'on a sonné à sa porte pour lui annoncer le meurtre de son mari. « Nous étions en état de choc. Après, la maison était remplie de personnes et Walker demandait ‘’pourquoi tout le monde pleure? Papa est mieux là où il est maintenant’’, raconte celle-ci, la voix étranglée. Walker était très fort déjà. »

Steve English avait beaucoup parlé de la mort avec Walker, lui dont la première femme et les deux enfants sont morts dans un accident de voiture. Photo : Courtoisie : Walker English

Sur la réserve, l’appui de ses amis a été crucial. « Je suis resté quelques semaines à la maison après le meurtre de mon père et mes camarades de classe m’ont écrit des lettres pour me dire qu’ils s’ennuyaient de moi », se rappelle Walker « Ils étaient tellement heureux de me voir quand je suis revenu [ à l'école ]. »

Même si Walker et sa mère ont ensuite dû déménager dans la ville voisine de Fort Macleod, pour des raisons financières et de sécurité, il est demeuré proche de ses amis de la réserve Piikani. En entreprenant ses études à Lethbridge, il s'est toutefois senti coupé de son peuple, alors il a décidé d'apprendre la langue Pieds-Noirs afin de s'en rapprocher.

Walker English a pu suivre des cours de langue Pieds-Noirs à son école primaire, mais en a perdu la maîtrise lors de ses années d'adolescence. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Apprendre à pardonner

Le dixième anniversaire de la disparition de son père, en septembre, a été un moment de réflexion pour le jeune homme. Il n’a jamais rencontré celui qui a été reconnu coupable du meurtre au second degré de son père. Celui-ci a été libéré après cinq ans de prison. « J’ai appris à pardonner, inconsciemment. Avec le dixième anniversaire cette année, j’y ai beaucoup pensé. J’ai réalisé à quel point c’est important de pardonner. »

Walker se rappelle qu'il participait à de nombreuses cérémonies traditionnelles autochtones lorsque son père était vivant. Photo : Courtoisie : Walker English

Sa mère n’est toutefois pas tendre envers celui qui a enlevé la vie de son mari. « Je sais que j’ai encore de la colère envers lui, mais un jour je serai capable de la laisser aller », croit-elle. « Le fait que Walker lui ait pardonné, ça m’aide à le pardonner aussi. »

Je ne peux pas revenir en arrière pour changer ce qui s’est passé. La meilleure réponse était d’aller de l’avant et de regarder vers l’avenir, de vivre dans le présent. Walker English

Au fil des ans, Walker a réussi à se créer un monde où ses études, ses amis et sa famille sont devenus des remparts contre le ressentiment envers son passé. Il encourage les Autochtones à trouver leur passion, car c’est selon lui la clé pour regarder vers l’avenir: trouver ce que l’on aime, pour ne pas se laisser submerger par la haine.