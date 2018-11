Au cours des 12 derniers mois, DAM dont la mission est de promouvoir la diversité culturelle dans les arts et la culture a tenu des consultations permettant aux personnes racisées du milieu des arts, de la culture et des médias de Montréal de témoigner.

Une cinquantaine de personnes, dont quelques Autochtones, se sont exprimées. C’est le cas de l’artiste Natasha Kanapé Fontaine, dont une citation vient étoffer le document. « Ils nous disent souvent qu’on n’est pas capable, pas assez intelligent », peut-on lire.

Décoloniser les arts, la culture et les médias

Pour Jérôme Pruneau, le directeur général de DAM, les recommandations de ce rapport doivent devenir « le socle de notre transformation collective afin d’être réellement une société progressiste, avant-gardiste et inclusive. »

Ces recommandations présentées aux diverses institutions culturelles s’articulent autour de six thèmes, dont la sensibilisation, la représentation ou le recrutement.

Le directeur du festival Terres en Vues, André Dudemaine, était présent à la journée de réflexion qui a suivi le dépôt du rapport. Selon lui, « on a commencé, dans la culture, à s’intéresser aux Autochtones quand on a commencé à s’intéresser à la diversité en général. »

Pourtant, la réalité des uns et des autres est bien différente. Celui-ci considère d’ailleurs que les Autochtones ont un rôle à jouer dans l’intégration et l’accueil de « ceux qui viennent partager notre espace commun ».

Son organisme a justement développé des rapports avec la diversité, entre autres en tenant le défilé de L'Amitié nuestroamericana mais, rappelle-t-il, « nous sommes la première société d’accueil ».

Mais puisque les uns et les autres doivent lutter pour un même résultat, soit une meilleure inclusion dans le monde de la culture, l’idée est de proposer aux décideurs et aux institutions que ceux-ci se donnent des objectifs pour permettre une représentation plus équitable « personnes racisées » incluant les minorités visibles et les peuples autochtones.

Quand la porte s’ouvre à la diversité, les Autochtones on est pas loin derrière, on profite de l’ouverture André Dudemaine

Plusieurs des acteurs du milieu des arts, de la culture et des médias de Montréal ont approuvé les recommandations de Diversité artistique Montréal.

Les prochains mois seront révélateurs de la bonne volonté des décideurs et des institutions culturelles d'inclure plus équitablement les diverses communautés culturelles du Québec.