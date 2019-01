La différence : une force pour Tanya Condo

Lorsqu'elle était enfant, Tanya Condo de Gesgapegiag se sentait différente des autres, partagée entre les cultures micmaque et québécoise, anglophone et francophone. Aujourd'hui, ce mélange est devenu la force qui la pousse à devenir une source d'inspiration pour les jeunes de sa communauté.

par Brigitte Dubé



Née d’un père micmac bilingue et d’une mère non autochtone unilingue francophone, la jeune femme de 23 ans a grandi avec un demi-frère et une demi-soeur francophones. On parlait donc français à la maison.

Tanya Condo garde le sourire peu importe les épreuves, dit-on. Photo : courtoisie

J’allais à l’école francophone, où on m’appelait " la petite sauvage " et quand je revenais à Gesgapegiag, j’étais la " french frog ". Mais, ça ne m’affectait pas tant que ça , se souvient-elle.

En arrivant de l’école, je me réfugiais dans le bois. Je cherchais des grenouilles et toutes sortes de petits animaux. Je ne me lassais pas d’observer la nature. Tanya Condo

La mort de son père, alors qu’elle n’avait que 12 ans, est venue bouleverser sa vie. Elle a été accueillie pendant deux ans par une tante aux États-Unis puis est revenue à la maison où elle a cohabité quelque temps avec son frère et sa sœur dans la maison familiale, qui est devenue sa maison depuis.

Ça a été une période difficile , admet-elle. Je ne voulais pas retourner à l’école en français. J’avais un secondaire 4 et mon amie d’enfance Vanessa, aussi Autochtone, m’a incitée et aidée à y retourner en anglais, avec l’aide d’une travailleuse sociale. J’ai fini mon secondaire. J’ai essayé diverses formations, dont l’horticulture, mais je sentais que je n’étais pas à ma place.

Une offre d’emploi qui a tout changé

Tanya Condo effectue des recherches en biologie pour l’Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite (AGHAMM) à Gesgapegiag Photo : courtoisie

Un jour, elle a vu une offre d’emploi comme assistante technicienne terrain pour l’Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite (AGHAMM) à Gesgapegiag. Il s’agit d’un organisme qui assure le développement économique et social des communautés micmaques de Gespeg et de Gesgapegiag.

J’ai sauté là-dessus , raconte-t-elle. Je voulais tellement travailler dans la nature! J’ai participé à des projets de recherche en mer. Je suis tombée en amour avec ce travail-là.

Après deux ans d’études en biologie à l’Université à Fredericton, elle s’est rendu compte que sa formation ne l’amènerait pas sur le terrain comme elle le souhaitait.

Cette année, Tanya recule pour mieux sauter. Il est question d’un retour à l’université l’an prochain en biologie marine ou d’une formation collégiale en technologie environnementale.

C’est tout le temps une histoire de me trouver. Ça m’a toujours suivie, mais là, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Tanya Condo

Peu importe, elle se dit déterminée à décrocher un diplôme pour revenir vivre et travailler à Gesgapegiag.

Tanya Condo tenant une poule de mer Photo : courtoisie

Actuellement, Tanya est fort occupée. Elle travaille quelques jours à l’AGHAMM, quelques autres au dépanneur de la réserve et elle a lancé une petite entreprise de fabrication de bombes de bain.

La jeune Autochtone aime l’ambiance chaleureuse de son village, parce que tout le monde se connaît, mais elle reconnaît que la situation peut devenir un peu étouffante.

J’ai tout le temps 400 paires d’yeux fixés sur moi , observe-t-elle. Les gens se demandent ce qui va arriver avec moi. Mais, si je peux faire quelque chose de bien avec ça, tant mieux! Ça me donne l’occasion de montrer que c’est possible de se bâtir une bonne vie ici, que même si tu vis des moments difficiles, des hésitations, si tu es allée à l’école et que ça n’a pas marché, tu peux te reprendre.

Il y a plein de petits yeux braqués sur moi et je veux en profiter pour être un bon exemple. Tanya Condo

Une fierté qui passe par les femmes

La communauté de Gesgapegiag a manifesté massivement en appui au mouvement Idle No More. Photo : courtoisie

Par ailleurs, Tanya remarque qu’un sentiment de fierté émerge doucement à Gesgapegiag. Une fierté qui est beaucoup axée sur les femmes. On entend souvent l’expression "Strong Micmac women " , dit-elle. C’est depuis le mouvement Idle No More. Ça a réveillé des sentiments et là, les gens s’ouvrent et échangent davantage. Ça fait tellement de bien!

Mon 18e anniversaire, je l’ai passé à bloquer les chemins pour Idle No More Tout le monde était là! C’était beau! On était tous solidaires. Tanya Condo

Une survivante

Tanya Condo en randonnée dans les Chic-Chocs. Photo : courtoisie

Pour Wendy Dawson, la mère de sa meilleure amie, sa deuxième mère aussi, il ne fait aucun doute que Tanya va faire sa marque dans sa communauté. Selon cette résidente de New Richmond, tout près de Gesgapegiag, Tanya a surmonté beaucoup de défis et elle réussit à en trouver le positif. Tout ça avec le sourire.

Tanya, c’est une survivante. Elle est audacieuse. Elle n’a pas peur , estime Mme Dawson. Son parcours est très prometteur. S’il y en a d’autres comme elle, je suis convaincue que la communauté va reprendre confiance en elle-même.

À force de subir beaucoup de pression, Tanya est devenue un petit diamant. Wendy Dawson

Une relève précieuse pour l’avenir de l’AGHAMM

Tanya à son travail à l’Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite (AGHAMM), à Gesgapegiag Photo : courtoisie

Lisa May Arsenault, géographe environnementale, coordonnatrice de projet, est son mentor au travail, à l’AGHAMM.

Selon elle, Tanya représente l’avenir de l’organisme. Notre but à long terme, c’est de faire travailler le plus possible des gens de la communauté donc on veut la garder avec nous , indique-t-elle. En plus, elle est bilingue et c’est vraiment un atout. Elle est fiable et intéressée alors on veut lui donner des opportunités d’avancer.

C’est un atout pour nous! Elle contribue à nous faire connaître. Elle nous donne le goût d’investir dans son futur. Lisa may Arsenault, géographe environnementale, coordonnatrice de projet

Toujours à la recherche de sa vraie place, Tanya Condo n'a cependant aucune d'hésitation sur une chose : le désir de travailler et d’élever des enfants sur la réserve.