Madelaine Metallic : une enseignante qui ravive la culture micmaque

par Isabelle Larose

Tous les matins, la classe colorée de Madelaine Metallic s’embaume d’un parfum de sauge. La journée commence avec le rituel de purification par la fumée.

Miss Maddy ─ comme les enfants l’appellent ─, parcourt les rangées de pupitres en brûlant un bouquet d’herbes sacrées. Elle interpelle en micmac chacun de ses 15 élèves. Tour à tour, les enfants répandent, dans un calme surprenant, la fumée sur leur corps et leur visage pour éloigner les énergies négatives.

À travers le processus de purification, Madelaine Metallic transmet des notions liées aux plantes médicinales et à l'importance de celles-ci dans la culture autochtone. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Nom : Metallic

Prénom : Madelaine

Âge : 27 ans

Profession : enseignante titulaire d'une classe d'immersion en langue micmaque

Nation : micmaque

Lieu de résidence : Listuguj

Le plus grand rêve : « Je souhaite que tous les gens de ma communauté soient capables d’apprendre et de parler leur langue dans un environnement qui est adapté à leurs besoins, leur culture et leur identité. »

Le principal enjeu pour l’avenir des autochtones : « Nous avons d’abord besoin de guérir de nos blessures du passé pour pouvoir construire l’avenir sur une base solide. »