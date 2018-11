Un texte de Ismaël Houdassine

Pendant plusieurs semaines, la branche canadienne francophone de l’ONG invite la population québécoise à participer à l’initiative mondiale (180 pays) organisée sur le thème « écrire ça libère! ». Elle espère rassembler plus 80 000 messages d’espoir envoyés du Québec.

Aux côtés de Melissa Mollen Dupuis, personnalité connue de la lutte autochtone au Québec, Françoise David est co-porte-parole des Marathons d’écriture pour le volet Canada francophone. L’ancienne députée solidaire souhaite une participation forte de la part des citoyens.

« Dans 75 % des cas, grâce à cette campagne, Amnistie internationale obtient la libération des militantes et militants. On voit qu’un petit geste démultiplié donne des résultats concrets », dit-elle.

Françoise David et Melissa Mollen Dupuis, les deux porte-paroles de l'édition 2018 des Marathons d'écriture d'Amnistie internationale Canada francophone. Photo : Amnistie internationale/Caroline Russell

Mme David rappelle que les gens peuvent envoyer des messages de soutien par internet. « En un clic ou deux, c’est fait! En même temps, cela nous permet de rappeler qu’à travers le monde, il existe des gens qui se battent pour le droit des autres. »

Pour la branche francophone d’Amnistie internationale, le choix de Melissa Mollen Dupuis comme co-porte-parole était naturel. « Elle a reçu notre prix Ambassadeur de la conscience, il était logique de faire appel à elle comme ambassadrice de cette campagne grand public des Marathons d'écriture », explique Anne Sainte-Marie, responsable des communications pour l’organisme humanitaire.

« De plus, nous travaillons avec et pour les femmes autochtones depuis de nombreuses années, ajoute-t-elle. Il est aussi logique pour nous de les mettre à l'honneur et de leur donner la parole le plus possible. Le choix de Mélissa [d’origine innue] était unanime dans l'équipe. »

En transmettant les messages de soutien aux dix femmes victimes de discrimination ou de persécution, Amnistie internationale espère attirer l’attention sur le sort des militantes harcelés sur la planète.

Nous avons un devoir de solidarité Françoise David, militante féministe et ancienne député de Québec solidaire

Un duo de femmes autochtones fait partie du lot. Même si elles vivent à des milliers de kilomètres de distances l’une de l’autre, leurs combats les rapprochent d’un même objectif : la préservation de leurs modes de vie ancestraux contre l’appétit territorial d’entreprises privées.

Intimidation et tentative d'assassinat

En Inde, Pavitri Manjhi s’efforce d’aider sa communauté à faire face aux violences commises par des personnes agissant pour le compte de deux centrales électriques qui tentent de les chasser de leur terre.

Issue du peuple autochtone adivasi, Mme Manjhi est cheffe du conseil de son village. À ce titre, elle subit régulièrement des pressions et des intimidations. Selon Amnistie internationale, les droits des Adivasis ne sont pas respectés par les autorités depuis maintenant plusieurs dizaines d’années.

Quasiment le même scénario d'horreur en Afrique du Sud où les 5000 membres de la communauté traditionnelle d’Amadiba, dans la province du Cap-Est, sont menacés d’expulsion par une compagnie minière.

À la tête d’un comité de protection mise en place par cinq villages des Amadibas pour préserver leur intégrité territoriale, la militante autochtone Nonhle Mbuthuma met sa vie en péril. Elle poursuit toujours sa lutte malgré une tentative d’assassinat.

Avec les informations d'Anne-Marie Yvon