« Les touristes sont friands d’expériences autochtones, affirme Donavan King, professeur d'histoire et guide pour sa propre entreprise, Irish Montreal Excursions. En tant que guide touristique, on me pose souvent des questions concernant les lieux en langue autochtone. J’ai réalisé que cela n’est pas enseigné dans les écoles de formation. »

En vertu des règlements de la Ville de Montréal, toute personne qui organise des visites doit avoir un permis. Pour obtenir un permis, elle doit suivre un programme de formation de 240 heures géré par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ).

Marie-Josée Lestage, responsable des relations publiques de l'ITHQ, déclare que le programme comprend un volet historique de 45 heures d’enseignement. « On parle plus des Premières Nations dans la classe que de Jeanne Mance ou de Maisonneuve parce que c'est vraiment important dans notre histoire, mais ça peut toujours être amélioré », reconnaît-elle.

Néanmoins, M. King King estime que le programme demeure trop eurocentrique. Il aimerait que les guides aient accès à plus d’information, et plus particulièrement sur les noms autochtones des lieux autour de la ville.

Le nom mohawk pour le mont Royal

L'un de ces lieux est le mont Royal. M. King s'est alors tourné vers Les amies de la montagne, l'organisme à but non lucratif dont le mandat est de protéger, d’améliorer et de faire la promotion du parc du centre-ville de Montréal.

L’organisme l’a informé par courriel qu’il n’y a « aucun nom connu utilisé par les Autochtones pour le mont Royal avant la période de contact avec les premiers Européens. De plus, les récits des découvreurs ne mentionnent pas le nom que les Autochtones ont donné à la montagne ».

Selon Christine Zachary-Deom, ancienne présidente du Conseil mohawk de Kahnawake, cette région était pourtant connue sous le nom de « Otsirà:ke ».

Mme Zachary-Deom a siégé au comité qui a créé le nouveau symbole autochtone, le pin blanc, ajouté aux armoiries du drapeau de Montréal en 2017. « Connaître les noms des lieux en mohawk est une nécessité absolue. Je me rends compte que des gens commencent à comprendre, comme M. King. C'est une bonne chose », a-t-elle déclaré.

D'après un reportage de Jessica Deer de CBC