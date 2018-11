Nadia Myre est partout. L'artiste multidisciplinaire algonquine expose actuellement certaines de ses créations à Toronto et Berlin. En 2019, son travail sera montré à Vienne, Régina et Québec. Et Montréal n'est pas en reste : le Musée McCord vient d'intégrer trois de ses œuvres phares à son exposition permanente Porter son identité – la collection Premiers Peuples.