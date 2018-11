Un texte de Laurence Niosi

« C’est inexplicable ce que ça représente, pas juste pour moi, c’est pour la culture, nos enfants, c’est un honneur pour tout le monde », a souligné lundi la réalisatrice du 86 ans, visiblement très émue devant la l’immense fresque sur un immeuble à étages de l’avenue Lincoln, près du métro Atwater.

La conception de la murale a été confiée à l’artiste attikamek Meky Ottawa au terme d’un concours lancé cet été. L’illustratrice et graphiste de 28 ans, qui n’est pas muraliste, a peint la fresque avec une équipe de quatre muralistes professionnels qui lui ont servi de mentors.

La murale réalisée en grande partie en bleu turquoise et en rouge - « mes couleurs préférées », confie la cinéaste - est une photographie tirée du livret de son album Bush Lady, sorti en 1984. À l’image originale, Meky Ottawa a ajouté « plein de petits secrets », notamment une Grande Ourse et une Petite Ourse, de même que des plantes médicinales, inspirées de celles que dessinait sur ses canots l’aîné et artisan réputé de Manawan, César Newashish.

« [Il les dessinait] pour que le canot en écorce ne coule jamais. C’est pour ça qu’il y a une plante sur la murale, pour qu’on ne coule jamais, nous les Autochtones », a expliqué la jeune artiste.

Sur la murale, on retrouve aussi des enfants qui marchent à la queue leu-leu. Un clin d’oeil à Christmas at Moose Factory (1971), premier film de Mme Obomsawin, tourné dans un pensionnat d’un village cri près de la baie James, en Ontario. Elle en a tourné depuis 50 autres, tous avec l’Office national du film (ONF).

« J’allais [au pensionnat de Moose Factory] et je vivais avec les enfants. Et durant le jour, j’allais raconter des histoires et à la récréation je courais avec eux. Et maintenant ce sont tous des grands-parents », lance-t-elle en riant.

« Femme de conviction, de courage, d’engagement, de résistance, c’est la femme qui incarne la douceur dans le combat », a souligné au dévoilement la directrice de MU Elizabeth-Ann Doyle, qui a tenu à rendre hommage à l’artiste, mais aussi à la militante.

Les films de la grande dame de la nation abénaquise abordent souvent des revendications sociales et politiques des Autochtones, que ce soit la crise d’Oka, avec Kanehsatake: 270 Years of Resistance (1993), ou encore la lutte pour la reconnaissance de droits traditionnels, avec Our Nationhood (2003).

Membre de l’Ordre du Canada depuis 1983, elle est également médaillée de l’Ordre de Montréal et a reçu de nombreux doctorats honorifiques au cours de sa très longue carrière.