Un texte de Laurence Niosi

Contesté par la haute direction d'Hydro-Québec, qui le jugeait inutile et contre-productif, le projet près de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, est très cher aux Innus, qui comptent sur ses retombées économiques.

Or, Radio-Canada confirmait mardi que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) voulait abandonner le projet, ayant mandaté Hydro-Québec de trouver des solutions de rechange pour satisfaire la communauté.

« Ça va très certainement créer un froid entre la nation innue et le gouvernement du Québec », déplore le chef Picard en entrevue à Espaces autochtones. « Je prévois que les Innus vont sans doute à ce moment essayer d’aller chercher des appuis auprès des autres nations au Québec en passant par notre table. Et ça serait une très mauvaise façon de commencer une relation politique qui a quatre ans devant elle ».

Outre Apuiat, Ghislain Picard souhaite discuter avec le nouveau premier ministre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, que M. Legault s’est engagé à mettre en oeuvre pendant la campagne électorale, de même que de la question de la sécurité publique au sein des communautés. Il sera également question d’accès à l’emploi, le chef Picard ayant plaidé à plusieurs reprises pour que les Autochtones soient considérés comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre.

Ces sujets seront sans doute à l’ordre du jour les 14, 15 et 16 novembre prochain à Wendake, dans la région de Québec, où le premier ministre Legault a accepté de rencontrer les 43 chefs de l’APNQL, une demande qu’avait lancée Ghislain Picard pendant la campagne électorale.

Une nouvelle Paix des braves

Sans doute un des engagements les plus surprenants de la campagne électorale, François Legault a promis de conclure des ententes inspirées de la Paix des braves avec chacune des nations autochtones. Signé en 2002, l’accord historique prévoit un versement de 4,5 milliards de dollars aux Cris de la Baie-James en échange de la fin de certaines revendications territoriales.

Mais le chef Picard ne veut pas mettre la charrue avant les boeufs. Le gouvernement caquiste, rappelle-t-il, « part de loin ». « M. Legault disait lui-même que seulement deux personnes ont de l’expérience comme ministre, lui-même et Mme Marguerite Blais. Alors avant de parler de la Paix des braves 2.0, il va falloir passer par Premières Nations 101 pour le gouvernement dans son ensemble », affirme le chef.

« C’est un passage pour lequel on entame une collaboration pour rencontrer le plus de ministres possible pour essayer de présenter la réalité autochtone telle que nous la vivons », ajoute-t-il.

Une nouvelle interlocutrice

Les chefs de l’APNQL auront par ailleurs une nouvelle interlocutrice, la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, qui succède au libéral Geoffrey Kelley. Le choix de la productrice agricole unilingue francophone avait surpris certains analystes politiques.

La nouvelle ministre a par ailleurs fait parler d'elle pour les mauvaises raisons récemment, la député de Mirabel ayant été absente à la fois aux discussions sur Apuiat, et aussi à la réunion d’urgence sur la vague de suicides au Nunavik, cette semaine.

Sans trop vouloir s’avancer - « ce n’est pas à nous d’indiquer les choix que le gouvernement à faire » - le chef Picard estime que l'implication de la ministre D’Amours est primordiale. « C’est clair que la présence [aux discussions] de la ministre est essentielle, comme elle devrait l’être dans le cas qui nécessite une urgence », souligne-t-il.