Un texte de Laurence Niosi

« Hey hey ho ho the Redmen name has got to go » (« le nom des Redmen doit partir ») ont chanté des étudiants en majorité, mais aussi des professeurs, réunis sous une pluie battante aux portes Milton, à l'intersection des rues Milton et University.

La manifestation était organisée par Tomas Jirousek, commissaire aux affaires autochtones de l’Association étudiante de l’Université McGill, qui milite depuis plusieurs semaines pour faire changer le nom des 28 équipes sportives de McGill (les équipes féminines se nomment les « Martlets », les « merlettes » en français).

« [Le nom] a des impacts psychologiques néfastes pour les étudiants autochtones de l'université », a martelé Thomas Jirousek qui fait partie de l'équipe d'aviron et qui est membre de la Première Nation Kainai, en Alberta.

Le nom des Redmen - à l'origine « les hommes en uniforme rouge » - existe depuis la fin des années 1920, mais il a longtemps été associé aux Autochtones. Un logo d’un homme avec une coiffe de plumes a déjà été utilisé sur les chandails de hockey et les casques de football. Les équipes masculines et féminines ont aussi longtemps été surnommées respectivement les « McGill Indians » et les « McGill Squaws », deux termes jugés aujourd’hui désuets et offensants.

« C'est déjà assez difficile être un étudiant autochtone à McGill », a soulevé l'étudiant en anthropologie Denzel Sutherland-Wilson, l'un des nombreux étudiants autochtones qui ont pris la parole pour faire part de leur inconfort face au nom des Redmen.

Tomas Jirousek, commissaire aux affaires autochtones de l’Association étudiante de l’Université McGill, lors d'une manifestation pour changer le nom des Redmen, à Montréal. Photo : Radio-Canada/Laurence Niosi

« Vous ne pouvez pas prendre notre nom comme un insigne d'honneur et le porter », a affirmé pour sa part la directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, Nakuset, tout en accusant l'Université McGill, un peu comme Hollywood, de vouloir « romantiser » les Autochtones.

Les étudiants de McGill sont appelés à voter sur le changement de nom des Redmen du 9 au 12 novembre. Ils devront répondre à la question suivante : « Appuyez-vous le changement de nom immédiat des Redmen et mandatez-vous l'Association étudiante de travailler en vue de renommer immédiatement les équipes masculines? ».

D'ici là, l’Association étudiante organise des tables rondes à l'université pour discuter notamment d'appropriation culturelle.

L'Université McGill affirme « examiner » actuellement la question des changements de nom des équipes sportives après avoir créé un groupe de travail pour se pencher sur la question.