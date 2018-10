Pour la protectrice Marie Rinfret,« le ministère adopte une vision restrictive de son rôle. Ce faisant, il ne fournit pas à la commission scolaire les outils nécessaires à la réalisation de son mandat. »

Dans un premier temps la protectrice du citoyen Marie Rinfret souligne l’écart entre le Nunavik et le reste du Québec sur le plan de la diplomation. 80% des élèves, essentiellement des Inuits, quittent l’école sans certification. Ce taux est quatre fois supérieur au reste du Québec.

Le rapport souligne que cette situation est due d’abord à un programme pédagogique mal adapté aux réalités et à la culture des Inuits.

Rapport spécial du Protecteur du citoyen - Pour des services d’éducation de qualité au Nunavik, dans le res... by Radio-Canada on Scribd

Mme Rinfret note qu’à « partir de la quatrième année, les matières du cursus scolaire (mathématiques, sciences, univers social, etc.) sont enseignées uniquement en français ou en anglais alors que jusque-là, la langue d’enseignement est principalement l’inuktitut ».

La protectrice du citoyen indique également dans son rapport que les élèves du secondaire au Nunavik n’ont pas accès aux programmes de sciences et de mathématiques de cinquième année du secondaire. Cette absence de matières obligatoires dans le reste du Québec constitue un obstacle pour la poursuite d’études collégiale ou universitaire.

Les difficultés de recrutement et de rétention des professeurs représentent une des causes identifiées par Marie Rinfret dans son rapport pour expliquer la faiblesse des résultats des élèves inuits. « Il en résulte la fermeture de classes, et ce, quotidiennement », peut-on lire dans le communiqué de presse qui accompagne le rapport.

Marie Rinfret relève le fort taux d’absentéisme qui touche non seulement les élèves, mais aussi les professeurs. Elle déplore que très peu de suivis sont effectués auprès des familles lorsque les absences des élèves ne sont pas motivées.

La protectrice du citoyen a élaboré 14 recommandations au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, dont une qui vise en particulier à mieux desservir les élèves qui souffrent de difficultés d’apprentissage ou de handicaps.