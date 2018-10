Un texte d’Anne-Marie Yvon

Il s’en est passé des choses depuis le printemps 2017 pour Karen Pinette-Fontaine, Scott-Pien Picard, Matiu, Ivan Boivin-Flamand, Marcie, Joëlle Saint-Pierre, Chloé Lacasse et Cédrik St-Onge.

Après une semaine à s’apprivoiser, à échanger, à créer et à chanter, les artistes se sont retrouvés quelques mois plus tard au Festival en chanson de Petite-Vallée et au Festival Innu Nikamu de Maliotenam.

À l’automne 2017 ils passaient par le studio d’enregistrement de leur mentor, Florent Vollant, pour y graver quelques-unes de leurs créations.

Confrontés à leurs différences, qu’elles soient culturelles ou linguistiques, les jeunes interprètes ont, grâce à la musique, « créé une conversation », comme le dit si bien Karen Pinette-Fontaine, une Innue de Maliotenam.

« Nous avons tous évolué de plusieurs manières et les liens entre nous se sont renforcés », ajoute-t-elle alors que cette conversation s’est poursuivie pendant une autre semaine de création en août dernier à Saint-Augustin-de-Desmaures.

« À 8 on a fait quasiment 10 nouvelles chansons », ajoute l’auteure-compositrice-interprète Marcie. Cette résidence s’est conclue par deux spectacles, l’un à l’Anglicane de Lévis et l’autre lors de l’événement “KWE! À la rencontre des peuples autochtones” à Québec.

Le spectacle Nikamu mamuitun (chansons rassembleuses) présenté à l'Anglicane de Lévis en septembre 2018. Sur scène : Ivan Boivin-Flamand et Marcie et en arrière plan Matiu. Photo : Gilles Boutin

Pour la première fois, les chansons rassembleuses seront aussi entendues à Montréal, interprétées par certains dans la langue des autres. C’est le cas de Joëlle Saint-Pierre, chanteuse et multi-instrumentiste qui a décidé de se lancer et de composer en innu.

« J'étais là quand ça a été composé, il y a eu une conversation avec Matiu qui écoutait Joëlle et vice-versa. Joëlle a fait la même chose avec moi! », précise Karen Pinette-Fontaine. Elle-même ne maîtrise pas sa langue maternelle, mais a décidé de l’apprendre sérieusement, tout comme Marcie d’ailleurs qui a commencé un cours d'innu cet automne à l'Université de Montréal.

C’est là toute la beauté de ce projet qu’avait rêvé Alan Côté, le directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie et qu’a concrétisé Florent Vollant avec ses amis musiciens, Marc Déry, Réjean Bouchard et Guillaume Arsenault.

« Cette rencontre-là c’est fou qu’on ne l’ait pas faite avant », se désole Marcie. L’artiste qui roule sa bosse sur les scènes québécoises et d’Europe francophone depuis quelques années s’étonne que les artistes autochtones et non autochtones se côtoient si peu.

Elle cite en exemple Ivan Boivin-Flamand qui vit de sa musique en chantant dans les communautés et un peu partout au Québec, « mais jamais nos réseaux respectifs n’ont fait qu’on a pu se rencontrer », mentionne-t-elle.

Grâce à la musique, les murs sont tombés, les langues se sont déliées, les mots ont surgi et la rencontre a finalement eu lieu.

Sur scène vendredi soir, les quatre filles chanteront séparément et ensemble le temps d’une pièce écrite à partir des réalités de chacune.

Leur chanson intitulée Tout un village raconte leur vie de femmes, leur réalité et celle, fort différente, de Karen élevée dans une communauté autochtone, « y’a plein de choses qu’on n’aurait pas su, pis c’est super important d’avoir les mots justes pour bien exprimer ces réalités en chanson », précise Marcie.

Les garçons feront de même avec des mots de leur cru, une démarche qui n’est pas sans rappeler la collaboration qu’a développée Florent Vollant avec plusieurs artistes québécois dont Richard Séguin qui lui a un jour écrit Tout est lié.

La pièce est d’ailleurs devenue la chanson thème de la troupe, entonnée par Florent et reprise par tous. « La brise raconte/Son histoire, ses légendes/Celles qu’on t’a fait oublier/Les arbres cherchent la lumière/Nos mains en font autant/Sous l’écorce et la peau/Tout est lié… »

Scott Pien-Picard, Florent Vollant et Cédrik St-Onge sur la scène de l'Anglicane de Lévis début septembre, lors du spectacle Nikamu Mmuitun (chansons rassembleuses). Photo : Gilles Boutin

Les huit artistes s’apprêtent à enregistrer un album complet qui débouchera sur une tournée dans les prochains mois au Québec et, d’après l’intérêt grandissant, eu Europe francophone.

Entre temps, ils seront, avec leur mentor et les amis musiciens, sur la scène de la Cinquième Salle à la Place des Arts le 26 octobre avec Nikamu mamuitun (chansons rassembleuses).