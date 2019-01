Chronique économique : le rêve du capitaine Norbert

[CHRONIQUE] Alors que plusieurs jeunes Innus rêvaient d'être chasseurs ou trappeurs dans leur territoire ancestral, Norbert Fontaine, lui, rêvait d'être capitaine de bateau sur le fleuve et de posséder son propre navire. Le capitaine Norbert a réalisé son rêve.

Norbert Fontaine est originaire de la communauté innue d’Uashat, adjacente à la ville de Sept-Îles.

Son rêve s’est réalisé au début de la saison de pêche 2018. Norbert est devenu le premier propriétaire capitaine innu dans la zone 16, la zone de pêche du Saint-Laurent qui s’étend de Baie-Trinité à Natashquan sur la Côte-Nord.

À la suite de l’acquisition de bateaux par le conseil de bande de Uashat, Norbert décide de suivre une formation. Il est l'un des premiers Innus à obtenir le titre de capitaine. Il travaille alors une dizaine d’années comme capitaine pour les Pêcheries Uapan, une entreprise de pêche appartenant à la communauté de Uashat Mani-Utenam, qui détient 36 permis de pêche pour différentes espèces et 7 bateaux.

Il termine sa carrière à Uapan en occupant le poste de directeur général pendant cinq ans.

En 1990, le jugement Sparrow de la Cour suprême du Canada reconnaît aux nations autochtones le droit aux ressources marines. Ottawa met alors sur pied un programme pour appuyer les Premières Nations à acquérir les permis de pêche disponibles sur le marché, y compris l’acquisition de bateaux. Ce programme s’adresse spécifiquement aux communautés autochtones.

Depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral ne délivre plus de nouveaux permis de pêche commerciale, il faut acheter un permis d’un détenteur existant.

Depuis la suspension des nouvelles émissions, le coût des permis est exorbitant. On parle d’un coût qui oscille entre 2 et 5 millions de dollars, ce qui comprend les équipements et le bateau.

L'enjeu de l'accès à des capitaux pour les entrepreneurs autochtones

Norbert Fontaine a acquis personnellement en avril 2018 un permis de pêche de Michel Degari de Baie Trinité. Son acquisition comprend un bateau de pêche de 50 pieds. Le permis lui donne accès aux ressources suivantes : 200 000 livres de crabe pour l’année 2018. On y ajoute des poissons pour appât, le bourgot, le hareng et le buccin.

Le véritable défi commence alors pour M. Fontaine : trouver un financement de 4 millions de dollars pour l’acquisition du permis, du bateau et des équipements, et ce, dans un délai de quatre mois.

Habituellement, les banques et les institutions financières sont réticentes à accorder du financement pour des projets en raison de la Loi sur les Indiens qui dit que les biens situés sur la réserve ne sont pas saisissables. Ces biens ne peuvent donc servir de garantie lorsqu’il faut assurer un prêt.

Malgré tout, il entreprend des démarches auprès d'institutions financières, où il encaisse un premier refus. Il poursuit les démarches. Une institution finit par trouver son projet intéressant. Après plusieurs séances de négociations, il obtient son prêt d’une durée de 12 ans.

La force du capitaine Norbert consiste à avoir présenté un plan d’affaires solide, qui répondait aux questions du conseiller de la banque.

La relève est déjà là

Les fils de Norbert Fontaine, Edward et Norbert junior Photo : Norbert Fontaine



Norbert Fontaine compte aussi sur une relève familiale. Son fils Edward étudie présentement au Cégep de la Gaspésie pour devenir à son tour capitaine et son autre fils, Norbert Junior étudie l’aquaculture dans le même collège.

Lors de sa première saison, comme entreprise de pêche privée, l’équipage de Norbert a pêché pendant 20 semaines du début avril à la mi-juillet, atteignant son quota pour le crabe.

Refusant d’en rester là, le capitaine Norbert a pu avoir accès à un autre quota de 20 000 livres. Une façon d’augmenter les revenus pour cette première année de pêche.

La pêche, comme l’ensemble des filières économiques, fonctionne bien lorsque les débouchés pour le produit sont garantis. Norbert Fontaine a vendu l’ensemble de sa pêche à l'usine Crustacés Baie-Trinité sur la Côte-Nord.

À la pêche, les saisons se suivent… et ne se ressemblent pas toujours. Mais cette première saison en tant qu’indépendant a été concluante pour le capitaine Norbert.

Il est particulièrement fier de ses fils qui, un jour, seront appelés à prendre la barre de l’entreprise. Entre-temps, Norbert Fontaine demeure pour les Innus un modèle d’entrepreneur qui va au bout de ses rêves… tout en créant des emplois de qualité et bien payés.