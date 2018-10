Le nouvel espace iNdigitald mettra ainsi en vitrine huit jeux vidéo, cinq expériences de réalité virtuelle, sept créations Internet et neuf œuvres audio.

« C'est bien d'avoir un endroit où montrer son travail, les occasions de le faire ne sont pas nombreuses », explique Nathan Powless-Lynes, Mohawk qui a grandi en Ontario.

Nathan Powless-Lynes Photo : fournie par Nathan Powless-Lynes

« C'est aussi intéressant de voir toutes les créations médiatiques autochtones réunies ici », poursuit-il.

Deux jeux créés par le jeune homme seront présentés dans l'espace iNdigital : Swampbox, où on avance dans un vaisseau extraterrestre grâce à la résolution d’énigmes, et Brawlygons, un jeu de combat multijoueur.

« Il existe de nombreux supports différents pour créer et ils devraient tous être reconnus, pense le créateur. Je supporte et j’encourage le fait de donner une chance au jeu vidéo et à la réalité virtuelle. »

Meagan Byrne Photo : CBC News/Rhiannon Johnson

Les médias numériques ont besoin de leur propre espace

Les médias numériques offrent une occasion unique de raconter des histoires interactives et devraient avoir leur propre espace pour optimiser ces expériences, croit pour sa part la Crie Meagan Byrne, coordonnatrice numérique d'imagineNATIVE et conceptrice de jeux vidéo.

« Pour les cinéastes ou pour les émissions de télévision, un festival de théâtre peut avoir du sens. Quand il s'agit d'œuvres numériques... on doit définir la façon appropriée de mettre en valeur l’œuvre et l’artiste avec respect », poursuit-elle.

La jeune femme rappelle que les œuvres interactives exigent de leur public plus qu'une réception passive.

Des kiosques de réalité virtuelle et des ordinateurs équipés de jeux vidéo conçus par des créateurs autochtones remplissent l'espace iNdigital. Photo : CBC News/Rhiannon Johnson

« On vous demande davantage que juste rester assis, dit-elle. On vous demande de faire une action, de regarder autour de vous ou de participer et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment excitant pour beaucoup d’Autochtones qui ont des choses à raconter. »

L'espace iNdigital se trouve au rez-de-chaussée du TIFF Bell Lightbox, à Toronto, dans une salle où se trouvent des cabines équipées d'appareils de réalité virtuelle et d'ordinateurs dans lesquels sont installés différents jeux créés par des Autochtones.

L'espace iNdigital est ouvert au public jusqu'au 21 octobre.

D'après un texte de Rhiannon Johnson, CBC News