Un texte d'Anne-Marie Yvon

Pendant des milliers d’années, les Montagnais, que l’on appelle aujourd’hui les Innus, sillonnaient leur Nitassinan (territoire) plusieurs mois par année à la recherche de gros et petits gibiers qui nourriraient leur communauté, sans compter le piégeage d'animaux dont la fourrure permettrait d'acheter canots, sel, farine, tabac, thé et autres produits essentiels au nomadisme en hiver.

Quand le cinéaste Jean-Claude Labrecque a réalisé ses documentaires Les Montagnais et Le dernier des coureurs de bois en 1979, les Innus étaient déjà confrontés à la disparition de leur mode de vie, obligés de se sédentariser après la confiscation de leurs terres par le gouvernement fédéral.

Le cinéaste n’aura d’autres choix que de remonter dans le temps grâce à des extraits d’archives tournés par l’ingénieur forestier et ethnographe Paul Provencher entre 1936 et 1940.

Les deux films seront présentés, en présence de Jean-Claude Labrecque, jeudi soir lors de la soirée « Cinéma sous la tente » du Festival Nomade, dans le cadre d’une thématique consacrée au nomadisme chez les Innus.

« Ce regard d’un Blanc sur les Innus sera suivi du regard de cinéastes innus sur leur propre communauté », précise Alexis Lemieux, le co-programmateur de cette soirée.

Un nouveau partenariat avec le Wapikoni mobile permet aussi la présentation de trois courts métrages : Les Nomades de Kateri Jade Lalo, Ka Kushpian - Mon voyage de Tshiuetin Vollant et Shipu - Rivière de Shanice Mollen-Picard et Uapukun Mestokosho.

Shipu (Rivière), un film réalisé par Uapukun Mestokosho et Shanice Mollen-Picard, lors de la visite du Wapikoni mobile en 2015 dans la communauté d' Ekuanitshit - Mingan. Photo : Photo fournie par le Wapikoni mobile

« Un de mes rêves c’est de faire tout le trajet que mes ancêtres ont fait et de documenter çà un jour », mentionne Uapukun qui a grandi à Ekuanitshit (Mingan) sur la Côte-Nord. Avec Shipu, elle et Shanice Mollen-Picard se sont intéressées à la place fondamentale des rivières dans la culture innue, à l'importance de les préserver et de valoriser l'identité autochtone.

« Le nomadisme moderne innu c’est de se promener, de voyager, de partager ma culture », dit Uapukun Mestokosho qui a couru le monde pour présenter Shipu, pour rencontrer d’autres Autochtones, pour parler de changements climatiques et discuter de ce que veulent les jeunes concernant l’avenir et leurs droits.

Mais le vrai nomadisme pour elle, ce serait de marcher du Labrador jusqu’à Ekuanitshit, comme ses ancêtres le faisaient et comme l’exprimait Mathieu Mestokosho, son arrière grand-oncle dans ses chroniques de chasse. « Mon corps est ici mais mon esprit est toujours là-bas. »

La soirée « Cinéma sous la tente » se terminera avec la présentation d’un film d’Arthur Lamothe, Paquashipu: La rivière sèche, tourné en 1973 en 16 mm.

Le cinéaste militant d’origine française, décédé en 2013, et qui a lutté en faveur de la cause autochtone, y suit un groupe d’Innus parti camper « à la manière traditionnelle sur les rives de la rivière Paquashipu. » Arthur Lamothe repose aujourd'hui au cimetière de la communauté innue de Maliotenam.

Plusieurs des œuvres du cinéaste ont ainsi permis de mieux connaître les Innus et leur culture.

Déjà lors de son édition hivernale, le festival montréalais avait projeté en février quatre films sur le nomadisme dans le cinéma québécois. Des films qui ont permis de découvrir le mode de vie des Inuits, des Innus et d'autres nomades.