Un texte d’Anne-Marie Yvon

Jeannie est très occupée cet après-midi. Il y a encore du monde au comptoir du Café de la Maison ronde, à quelques jours de la fin de saison.

Les uns aimeraient la soupe traditionnelle aux haricots blancs et topinambours et le pain bannique, les autres veulent un café.

La femme d’origine inuite sert les clients, prépare les repas, nettoie les tables. Elle sera payée à la fin de sa journée de travail, comme chaque fois qu’elle donne quelques heures au café.

Son travail « alternatif » lui permet d’échapper à l’itinérance et lui redonne confiance en elle.

« J’aime travailler ici, je me sens revivre, ça m’aide », dit-elle, un grand sourire accroché aux lèvres.

Jeannie fait partie de la vingtaine d’Autochtones qui ont eu accès à ce programme d’emploi dont le but est de permettre d’être autonomes et de se réinsérer dans la société.

Mélodie Grenier, chargée de projets et coordonnatrice du café, encadre ces personnes, en plus de trois autres Autochtones qui ont travaillé à plein temps au Café de la Maison ronde qui a pignon sur rue au square Cabot, en plein cœur de la cité. Un quartier qui est aussi très fréquenté par les Autochtones.

L’achalandage est de plus en plus important dans le seul café autochtone à Montréal et au Canada, 3500 personnes l’ont fréquenté cet été.

Outre les employés de bureau qui travaillent dans les environs, beaucoup de touristes s’y arrêtent, espérant y voir quelques « Autochtones avec des plumes sur la tête, mais on déconstruit ça, ça sert à çà aussi le café », précise Mélodie Grenier.

De gauche à droite, Natasha Kanapé Fontaine (porte-parole du Café de la Maison ronde), Charles-Éric Lavery (chef du développement social pour l'Itinéraire), François-Étienne Paré (porte-parole du magazine l'Itinéraire), Luc Desjardins (directeur général de l'Itinéraire) et Mélodie Grenier (coordinatrice du Café de la Maison ronde). Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

La Ville de Montréal et plus particulièrement l’arrondissement Ville-Marie travaille avec le groupe communautaire l'Itinéraire qui a mis sur pied ce café, un projet d'économie sociale. La Ville a prêté le local et tout ce qu’il faut pour qu’il soit fonctionnel.

« On tient à ce projet-là », souligne la conseillère en développement communautaire de l’arrondissement, Annie Gauthier. « Ça change beaucoup au niveau de la dynamique dans le parc (le Square Cabot) », ajoute la conseillère tout en soulignant la mission du café de réinsérer « une clientèle autochtone qui est considérée comme plus marginale. »

Donner une voix aux sans-voix

Luc Desjardins le directeur général de l'Itinéraire est particulièrement fier de la place qu’a pris le café dans la communauté urbaine depuis sa création. « On est en progression », précise-t-il.

S’il s’agissait au départ d’un projet sur trois ans, le café est devenu un lieu de rencontre incontournable, représenté par une ambassadrice, l'actrice et auteure innue Natasha Kanapé Fontaine, qui profite de certaines occasions pour y lire de la poésie.

Le café fermera pour l’hiver le 19 octobre. Mais Jeannie, qui a quitté sa communauté d’Umiujaq au Nunavik il y a 31 ans et qui lutte depuis pour de meilleures conditions de vie, promet d’être là l’été prochain pour servir la clientèle.