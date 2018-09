Un texte d'Alexis Gacon

Marjolaine Tshernish roule 10 heures par mois (ou prend l'avion) depuis Sept-Îles pour étudier à Montréal. « J'ai senti beaucoup de reconnaissance ! », s'empresse-t-elle de confier au téléphone.

La bourse de 50 000 $ en poche qu’elle vient de se voir décerner par le comité de sélection de son programme d’étude va l’aider à financer son année. « Le programme coûte 90 000 $. J’investis la somme restante personnellement. C’est un bon investissement! », explique la directrice générale de l’Institut Tshakapesh, à Uashat, qui oeuvre à la sauvegarde de la langue et de la culture innue.

Ces bourses, dont l'objectif est « d'accroître la diversité au sein des participants [au programme] », visent « des gestionnaires qui ont déjà une influence importante dans leur milieu et dans la société en général ».

Originaire de la communauté d'Odanak, Monika Ille, directrice de programmation et de la grille du média autochtone APTN, a également reçu la bourse qui a été attribuée à quatre candidates du programme.

Ne pas avoir peur

Tout au long de la route 138, de sa communauté de Uashat mak Mani-utenam à la métropole, ses pensées alternent entre ce qu’elle va étudier, et son travail exigeant.

Ce qu’il manque pour qu’il y ait plus de femmes innues parmi les cadres, c’est de la confiance. Il faut qu’elles en aient, qu’elles n’aient pas peur. Et qu’elles voient des modèles. Je veux en être un. Marjolaine Tshernish

Elle a déjà reçu des messages d'encouragement de membres de sa communauté.

Dans ce programme - l'Executive MBA McGill – HEC Montréal -, elle veut aller chercher des savoirs supplémentaires qu’elle appliquera dans son institut.

Après quelques semaines de cours, elle est déjà agréablement surprise par la variété du programme. « Pour un cours, le maestro Jean-Marie Zeitouni nous a permis de diriger un orchestre. Il y a un lien entre les gestionnaires et les chefs d’orchestre. Chaque section a son rôle à jouer, en harmonie. Il faut sortir de sa zone de confort, c’était très émouvant! », dit-elle.



Dès l’école primaire, elle a dû apprendre le français. Sa langue maternelle est l'innu. « Mais la moitié des cours est en anglais au EMBA, c’est un défi, car je ne le parle pas bien, mais je le comprends. Et je peux rendre mes devoirs seulement en français si je le souhaite. »



À nouveau, elle s’adapte. Déjà par le passé, elle avait fait le chemin vers Montréal, où elle a vécu sept ans. « Cela n’a pas été simple, on est un peuple qui a l’esprit très nomade. L’absence de mon entourage me pesait aussi, pour discuter dans ma langue », indique-t-elle.



À l'Institut, elle travaille sur des projets d’avenir pour la langue innue, en vue de 2019, année internationale des langues autochtones.