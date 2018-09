Les policiers de Val-d'Or, dans le nord-ouest du Québec, ont commencé à porter ces bracelets il y a deux ans, en solidarité avec leurs huit confrères qui ont été suspendus à la suite d'une enquête de Radio-Canada faisant état d'allégations de violence contre des femmes autochtones.

C’est de l’« intimidation et [de la ] provocation » ont déclaré des témoins autochtones lors des audiences de la commission Viens, la semaine dernière à Québec, ajoutant que les agents de police les portaient lors de leurs visites dans les communautés autochtones.

« J'ai espéré qu'on en vienne, à un moment donné, à abandonner cette pratique », a dit le juge à la retraite Jacques Viens, qui préside la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics.

Ma propre perception, c’est que c’est pas le meilleur geste de réconciliation. Jacques Viens, président de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics.

Le juge Viens répondait à un commentaire de l’avocat David Coderre, représentant l’association des policières et policiers provinciaux du Québec à l'enquête provinciale.

Interrogeant Viviane Michel, la présidente des femmes autochtones du Québec, maître Coderre a déclaré que le bracelet rouge n'avait « jamais été créé pour supporter les gestes allégués par les femmes autochtones, mais plutôt pour contester le traitement administratif de ces policiers-là ».

Interrogée à ce sujet, la Sûreté du Québec a refusé toute entrevue alors que les deux enquêtes publiques poursuivent leur travail.

Quelqu'un doit mettre son pied à terre

« Il faut faire quelque chose », a déclaré Ghislain Picard, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, lorsqu’interrogé par CBC News à propos de ces bracelets. « C'est très offensant. C'est vraiment de la provocation », a-t-il ajouté en indiquant qu’il en parlerait au ministre de la Sécurité publique dès que le prochain gouvernement provincial sera en poste.

Ghislain Picard, chef régional de l’Assemblée des premières nations du Québec et du Labrador (APNQL) et Lance Haymond, chef de la communauté de Kebaowek, lors de leur témoignage à la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP). Photo : Image fournie par la Commission