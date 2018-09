Un texte de Laurence Niosi

Ailleurs à Montréal, ces services existent déjà. L'Université McGill en est à sa huitième semaine autochtone, l'Université de Montréal à sa quatrième semaine « Mitig » consacrée aux peuples autochtones.

« L'idée c'est de créer des ponts entre les communautés autochtones et non autochtones et aussi de permettre aux étudiants de vivre leurs cultures dans les mur de l'institution », affirme Alexandra Lorange, récemment engagée par l'Université à titre de conseillère à l’accueil et à l’intégration des étudiants autochtones.

Fin août, l'UQAM a également ouvert un local dans le Pavillon J.-A.-DeSève, où les étudiants autochtones peuvent étudier ou plus généralement, se retrouver entre eux.

« Ça me fait énormément plaisir que les choses commencent à changer », souligne Marie-Christine Petiquay, étudiante en science politique originaire de la communauté de Manawan, dans Lanaudière.

« La session passée, je passais toujours devant l'accueil des étudiants. Il y avait une table pour les étudiants étrangers, et une table pour les étudiants autochtones, et je n'ai jamais vu de personne assise là », illustre la présidente du Cercle des Premières Nations de l'UQAM.

Diplômée de l'UQAM il y a 25 ans, Pascale O'Bomsawin. directrice de l'organisme Kina8at, voué à la valorisation des cultures autochtones, s'est dite « touchée » par la fête organisée par son alma mater. Dans les années 1990, les choses étaient bien différentes, dit-elle.

« Je me sentais seule. J'ai cherché des appuis et j'en trouvais de la part d'autres communautés culturelles qui vivaient les mêmes choses que moi, mais j'ai été longtemps seule », affirme-t-elle.

Plusieurs personnes ont pris la parole à cette première fête autochtone organisée par les Services à la vie étudiante au Pavillon J.-A.-DeSève, notamment le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard.

Les artistes Eadsé, Anachnid, Corey Diabo et Shauit ont offert des prestations musicales.