Les membres du panel de discussion participant à l'événement Dismantling racism in healthcare and education, présenté à l'Université McGill. De gauche à droite : Dr Saleem Razack, la psychologue Suzy Goodleaf, la travailleuse sociale Wan Gabriel, l'infirmière Tania Dick, la gestionnaire de programme Jessica Barudin et la conseillère en éducation Janelle Kasperski. Photo : Capture d'écran