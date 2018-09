Ken Waisanen a de la difficulté à expliquer ce que cela signifie pour lui de connaître l'identité de son père biologique. En entrevue à CBC, l’homme de 49 ans retire ses lunettes plusieurs fois pour essuyer des larmes.



« C'est un vrai soulagement », déclare celui qui a quand même dû attendre près d'un demi-siècle avant de connaître le nom de son père.



Depuis son enfance, M. Waisanen sait qu’il a été adopté. Mais l’envie de connaitre ses origines lui est arrivée il y a seulement quelques années après avoir vu à la télévision une émission sur la réunification des membres de familles disparus depuis longtemps.

À son tour, il entreprend de retrouver son père biologique. Une enquête de deux ans qui le mène jusqu’au Québec, son lieu de naissance. Mais la suite des choses ne sera que colère et découragement.

Lorsqu’en 2016, il demande un accès à son dossier d’adoption, il apprend que le Québec ne possède pas de registre centralisé concernant les adoptions.



De toute façon, avec les informations qu’il dispose déjà, comme le nom de sa mère biologique et le nom de l’hôpital où il est né, M. Waisanen pense qu’il pourra trouver assez vite son dossier d’adoption.



Mais pendant plus d’un an, sa demande est transmise d’une agence des services sociaux à une autre.



« Nul ne semblait savoir avec certitude où se trouvait mon dossier, raconte Ken Waisanen. Malgré mes nombreuses requêtes, tous mes efforts étaient bloqués. »



Les tests ADN retracent les origines à Kahnawake



Il décide alors de se tourner vers les tests ADN. Deux tentatives dont il combine les résultats lui permettent d’identifier un certain Kenneth Jacobs, son père biologique mort en 1997.



Il apprend que Kenneth Jacobs a grandi à Brooklyn dans l’État de New York et que sa famille du côté de sa mère était originaire de Kahnawake, le territoire mohawk de la Rive-Sud de Montréal.



Son père biologique a d’ailleurs vécu à Kahnawake pendant un an avant de s'enrôler dans l'armée américaine. Ken Waisanen a vu le jour environ cinq mois avant son départ et a ensuite été adopté par une famille américaine. « Il ne savait probablement pas que j’étais né », a-t-il ajouté.



Grâce aux tests ADN, Ken Waisanen a tout de même pu rencontrer les membres de sa famille élargie. En juillet dernier, il s’est même rendu à Kahnawake pour les voir et il en a appris beaucoup sur ce père inconnu.

« J'ai découvert qu'il était un très bon gars, un travailleur acharné. Il a aidé beaucoup d'enfants à New York. » Ken Waisanen

Ce n’est qu'en juillet 2018 que le gouvernement du Québec a finalement commencé à ouvrir les dossiers d’adoption. Un service d'appel centralisé est dorénavant disponible pour aider les personnes adoptées à naviguer dans le système et à passer les formalités nécessaires.



Si les parents biologiques inscrits dans le dossier sont décédés depuis plus d'un an, l'agence d'adoption peut fournir leurs identités. Par contre, si un parent biologique est toujours en vie et ne veut pas que son nom soit divulgué, cette personne a jusqu'en juin 2019 pour signaler son veto.



Bien que le père de Waisanen soit décédé il y a maintenant plus de 20 ans, il n'a jamais pu obtenir la moindre information tangible de la part des agences d'adoption du Québec. Il espère aujourd’hui que les autorités provinciales faciliteront les demandes comme les siennes, car avoue-t-il, sans les tests ADN, « rien n’aurait été possible ».