Un texte de Sophie-Claude Miller

C’est aux abords du Théâtre Maisonneuve, protégé des intempéries, qu’un piano rouge vif arborant, entre autres, deux ours et un cœur encerclés de dorures attend les visiteurs. Un style propre à l’artiste attikamek, qui explique que la couleur rouge est pour elle une couleur très inspirante, vivante et très stimulante, tout en invoquant « le sacré », tout comme les dorures.

Depuis 2012, Montréal compte plus d’une vingtaine de pianos publics extérieurs, dans nombreux arrondissements. Lors de la saison estivale, le public est invité à pianoter sur ces instruments décorés par divers artistes.

L’initiative est née sur le Plateau-Mont-Royal et la Place des Arts attendait la fin des travaux sur l’esplanade pour s’y joindre. Il était important pour l’organisation de la Place des Arts que ce soit quelqu’un d’origine autochtone qui peigne leur premier piano public.

On a tout de suite pensé à une artiste autochtone parce que pour cet automne on a planifié une série de gestes d’accueil d’artistes autochtones et on commence par cette invitation à Eruoma. Clothilde Cardinal, directrice de la programmation de la Place des Arts

L'artiste visuelle attikamek peint des fleurs aux motifs traditionnels sur le piano public de l'esplanade de la Place des Arts. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

La flore représentée n’y est pas par hasard. On y voit des bleuets et du sorbier, qu'on appelle « maskominanatikw » en langue attikamek. Des plantes médicinales très importantes pour son peuple. Eruoma confie que pour elle, c’est une façon pour sa culture de se métamorphoser et d’évoluer, une forme de partage de savoir culturel.

« Avec les motifs que j’ai faits dessus, je veux qu’il [le public] sache que c’est Eruoma Awashish qui l’a fait dès le premier coup d’œil. Je voulais aussi que ce soit attikamek, » affirme l’artiste visuelle.

J’étais vraiment contente qu’ils pensent à une artiste autochtone. Je pense que de plus en plus il y a cette volonté-là de vouloir nous faire une place. Eruoma Awashish, artiste visuelle de la nation attikamek

Clothilde Cardinal de la Place des Arts explique qu’il est dans les valeurs de l’institution de tendre davantage la main aux Autochtones, et que la PdA veut en faire encore plus. Elle souligne que c’est une petite contribution à la réconciliation.

L’art est vraiment un lieu de rencontre, de maillage, un lieu où les gens et les nations peuvent se parler, un beau prétexte à la réconciliation, au dialogue et on a un rôle à jouer en tant qu’organisme public. Clothilde Cardinal

Tant l’artiste que la direction de la programmation de la Place des Arts sont enthousiastes de cette réalisation.

Eruoma Awashish (gauche) et Clothilde Cardinal (droite) aux côtés du piano libre peint sur l'esplanade de la Place des Arts de Montréal. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

Jusqu’à la fin du mois d’octobre, le public est invité à venir jouer et admirer le piano public enjolivé par le pinceau de l’artiste de la nation attikamek. Le piano sera ensuite entreposé et vernis pour ressortir au printemps.

La Place des Arts souhaite que ce piano public fasse partie du paysage de l’esplanade pour le plus d’années possibles.