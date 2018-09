Pendant 28 jours à visiter différentes communautés, les participants sont obligés de se remettre en question et d'affronter leurs a priori.

La série documentaire en trois parties était diffusée (en anglais) mardi, mercredi et jeudi, et il sera également possible de la visionner en ligne.

Le quotidien The Globe and Mail décrit la série comme « formidablement révélatrice », « éducative » et « passionnante », un séjour « tendu vers des lieux et des préjugés qui doivent être vus et entendus ».

Sur Internet, de nombreux Autochtones s'interrogent toutefois sur la pertinence d’une telle émission, dans laquelle ils sont encore une fois vus par l’Autre, soulignent-ils.

L’auteur d’origine cri David Robertson écrivait mercredi sur Twitter : « Vous avez six Canadiens racistes blancs [...] et pour changer d'avis, pour leur prouver que les peuples autochtones sont dignes de respect, d'être considérés comme des êtres humains, vous les transportez dans les communautés devant les peuples autochtones, et vous faites en sorte que les peuples et les communautés autochtones doivent prouver leur valeur ».

Le site web satirique Walking Eagle News en remet : « 1er épisode de “Vous n'êtes pas humains - oui, nous le sommes - non, vous ne l’êtes pas - oui, nous le sommes - non, vous devez le prouver - regardez, nous sommes humains - OK, peut-être que vous êtes humains” est diffusé sur APTN », lit-on sur Twitter.

Le blogueur algonquin Shady Hafez propose quant à lui un autre concept d’émission à APTN. « Prenez le même argent et aidez de formidables jeunes Autochtones à voyager dans les communautés pour créer des réseaux, de la solidarité et leur permettre d'échanger les uns avec les autres. Documentez-le. Produisez des médias pour nous. N'est-ce pas ce à quoi sert APTN? », s'insurge-t-il.

La militante et chroniqueuse crie Maïtée Labrecque-Saganash offre une critique plus modérée. « Je pense que l’émission peut être importante pour les allochtones, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire pour nous d’avoir à entendre d’autres histoires d’abus et de pensionnats autochtones », écrit-elle dans le journal Métro.

Cet été, Danielle Audette, gestionnaire principale à la programmation d'APTN, disait à Radio-Canada être certaine que l’émission déclencherait « une conversation entre les communautés autochtones et non autochtones ».